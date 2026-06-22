דאגה עמוקה ותפילות ברחבי עולם התורה, בשעות האחרונות חלה החמרה משמעותית ופתאומית במצבו הרפואי של הגאון רבי אברהם יהושע הלוי סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק, והוא אושפז בשלישית בשעות אחר הצהריים (שני) ביחידת טיפול נמרץ בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים.

ראש הישיבה מאושפז מזה כשבועיים, לאחר שחש ברע בלבו ועבר ניתוח לבבי מורכב, שלאחריו חלה החמרה והוא הועבר להמשך טיפול רפואי מציל חיים.

במהלך השבוע האחרון נרשמה אופטימיות זהירה כאשר חלה הטבה משמעותית וניכרת במצבו של ראש הישיבה. היום, בשעות הצהריים נערכו בני משפחתו לקראת שחרורו המתוכנן מבית החולים, וראש הישיבה כבר היה בעיצומו של תהליך היציאה לביתו.

אלא שלדאבון לב, ברגע האחרון חלה תפנית חדה והידרדרות בלתי צפויה במצבו, שאילצה את הצוות הרפואי להחזירו בדחיפות ולאשפיזו שוב תחת השגחה קפדנית ביחידת טיפול נמרץ.

בהיכלי התורה ובישיבות בריסק הופסקו הלימודים עם קבלת הבשורה המדאיגה, והמונים מתכנסים לאמירת פרקי תהילים לעורר רחמי שמיים מרובים.

הציבור הרחב נקרא לקרוע שערי שמיים ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של הגאון רבי אברהם יהושע בן עטיל, בתוך שאר חולי ישראל.