במעמד רווי הוד של התרגשות, מינה אמש (ליל שישי) האדמו"ר מסאטמר, את בנו חביבו הרה"צ רבי אהרן טייטלבוים, לאב"ד החסידות בקריית ייטב לב בבלומגרוב • המעמד התקיימה במעונם המיתולוגי של אדמור"י החסידות בווילאמסבורג • לאחר חג הפסח, בעת שהרה"צ יעתיק משכנו לעיר החדש, לעמוד בראש הקהילה והמוסדות בעיר ייערך מעמד הכתרה ענקית בהשתתפות אלפי החסידים (חסידים)
במעמד רב רושם בהשתתפות מאות בני תורה ורבנים, הוכתר הגאון רבי יוסף משדי לרבה של קהילת 'היכל השם' בצפון בני ברק | במעמד הושק ספרו החדש בסדרת "הורני חוקיך" | טרם המעמד האצילו גדולי הדור את ברכותיהם (חרדים)
במעמד מיוחד שנערך אמש בקהילת 'דושינסקיא' בבני ברק, בראשות האדמו"ר שטרח והגיע במיוחד מירושלים, הוכתר הרה"ג ר' רפאל פרץ דושינסקיא לדיין ומורה צדק של החסידות בבני ברק | הרב החדש, אחיינו של האדמו"ר, מוכר בעיר כאחד מגדולי הדומצי"ם הצעירים (חסידים)