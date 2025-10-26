עיר התורה הבריטית לובשת חג: בשעות אחה"צ יתקיים מעמד ההוד בהכתרתו של הגאון רבי ישראל מנטל כרב העיר • גדולי ראשי הישיבות והרבנים יצאו השבוע לרחובות יחד עם המוני התושבים לקדם את פני המנהיג החדש, שנאות לקבל את התפקיד לאחר שעזב את ארצות הברית | כל הפרטים על מעמד ההכתרה ההיסטורי ותיעוד ממעמד קבלת הפנים ברחובה של עיר (חרדים)
לרגל
יום פטירתו של הראש ישיבת גייטסהד הרב
אריה זאב גורביץ זצ"ל,
שחל
בתאריך ד’ חשון |
'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו התורנית
רבת הפנים,
על
מסירות נשפו להרבצת תורה וגישתו המיוחדת
בחינוך הבנים |
מרבה
תורה (יהדות
ואקטואליה)
ישיבת גייטסהד, הנחשבת לגדולה ביותר באירופה, פתחה את "זמן אלול" הנוכחי במעמד מרשים | בישיבה, המונה למעלה מ-400 בחורים, לומדים יחדיו תלמידים מהחוגים החסידיים והליטאיים בהיכל אחד | את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם גורביץ, שהדגיש בדבריו ברום מעלת לימוד ספרי מוסר מדי יום ביומו, שהם היסוד לחיים יהודים, וכן עורר את הבחורים לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום (עולם הישיבות)
כשהוא בן 87, הסתלק לבית עולמו במיתת נשיקה הרב אברהם איתיאל גורביץ | כנער עלה לבדו להיות תלמיד מובהק של מרן הרב שך בישיבת פונוביז' | פתח בארה"ב ישיבה לנערים יהודים שלא יתגייסו למלחמה בוויאטנם | במשך עשרות שנים הקים דורות של תלמידים בישיבתו 'נר משה' | חיבר עשרות ספרים על הש"ס ועל המצוות | היושר והאמת היו בולטים בכל צעד ושעל שלו (דיין האמת)
שיחת היום בקרב הקהילות החרדיות בלונדון הבירה: הגאון רבי אברהם גורביץ, ראש ישיבת 'בית יוסף' בגייטסהד שבאנגליה, מזקני ראשי הישיבות, שיגר בימים אלו מכתב לכלל תושבי לונדון נוכח גזירת החינוך המרחפת במדינה, וקורא להגירה באם החוק יעבור בקריאה שלישית | כל הפרטים על סערת גזירת החינוך בלונדון (חרדים)
זקן חברי מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, יצא בשבוע שעבר למסע בזק בלונדון, שם קיבל קהל רב שהגיע לחלות פניו להתייעצות וברכות, וכן מסר שיעורים ודברי חיזוק | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)