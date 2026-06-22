הפגנה סוערת התקיימה הערב (שני) ברמת בתי שמש, ברחוב נהר הירדן, במחאה על הגשת כתב אישום כנגד אחד מהחשודים בפריצה לתחנת המשטרה בעיר לאחרונה.

המחאה הפכה בתוך זמן קצר לסוערת במיוחד, וכללה השלכת גדרות באוויר ואף הצתת אש בכביש ופגיעה בניידת משטרה.

לטענת המשטרה, המפגינים יידו אבנים וחפצים לעבר הכוחות, גרמו נזק לתשתיות והציתו אש. המשטרה כינתה את המפגינים "משולחי רסן" וטען כי נזק כבד נגרם לרכב משטרתי. כוחות רבים של המשטרה הגיעו למקום כדי להשיב את הסדר על כמו.

כתב האישום הוגש הבוקר, על ידי פרקליטות המדינה, כפי שדווח ב'כיכר השבת', נגד תושב העיר בן 46, שהצית שלוש פעמים צמחייה סמוך לתחנת משטרת בית שמש במהלך התפרעות אלימה שהתפתחה במקום על רקע מחאה נגד מעצר תלמיד ישיבה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של פרידמן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שיראל אלדר מפרקליטות מחוז ירושלים לבית המשפט המחוזי בירושלים, בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבה נפקד גיוס הופצו קריאות להשתתף בהפגנה סמוך לתחנת משטרת בית שמש.

במהלך הלילה התאספו במקום מאות מפגינים, והמחאה הידרדרה להתפרעות אלימה שבמהלכה נפרץ שער התחנה, הותקפו שוטרים, הושלכו חפצים ואבנים, נגרם נזק לרכוש והוצתו מוקדי אש בסביבת התחנה.

במסגרת ההתפרעות, כך לפי כתב האישום, הצית פרידמן בשלוש הזדמנויות שונות צמחייה בסמוך לגדר התחנה, במוקדים שונים ובהפרשי זמן קצרים. בכל אחד מהמקרים האש בערה למשך מספר שניות ולאחר מכן כבתה.

החקירה נוהלה על ידי תחנת בית שמש במחוז ירושלים במשטרה. כתב האישום מייחס לפרידמן שלוש עבירות של הצתה ועבירת התפרעות. כזכור, לפני כשבועיים, פשטו שוטרי מחוז ירושלים על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה החמורה למתחם תחנת בית שמש. בלשי תחנת בית שמש ולוחמי יחידת מתפ"א עצרו את החשודים, תושבי בית שמש בגילאי 26, 46 ו-56, לחקירה.