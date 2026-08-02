הזמר נפתלי חיים, מהשמות העולים במוזיקה החסידית, משחרר סינגל חדש בשם 'הכל פה לטובה'. השיר, שנכתב על ידי אבי סולי על פי דברי רבי נחמן ורבי נתן מברסלב זיע"א, משלב קצב קיצי עם מסר עמוק של אמונה ושמחה. בניגוד לשירים רבים בז'אנר, הסינגל בוחר בגישה אופטימית ומלאת תקווה, ומעביר מסר ברור: לעבוד את השם יתברך בשמחה ולדעת שגם ברגעים המאתגרים - הכל מבוצע בהשגחה פרטית ובאהבה מאת הקב"ה. הקו המוזיקלי המודרני והאנרגיה הסוחפת הופכים את השיר למתאים לאירועים ולהאזנה יומיומית.

שיירת כבוד לאברכים ששוחררו מהמעצר בבלי | 30.07.26

"אבי סולי הגיע אליי לפני כמה חודשים עם הלחן והמילים של השיר הזה, וברגע הראשון ששרתי אותו הרגשתי שאני פשוט לא יכול להשאיר את הדיבור הזה לעצמי", מסר הזמר. "יש בשיר הזה תזכורת פשוטה ועמוקה שכולנו צריכים ביום-יום - לקבל הכל באהבה, לשמוח במה שיש, ולהאמין באמת שכל מה שקורה - הכל פה לטובה". המילים משקפות הבנה של המאבקים היומיומיים שעוברים על אנשים רבים, והשילוב בין הטקסט החסידי לבין הלחן הקליט יוצר חוויה שמתאימה הן לרגעי התבוננות והן לשמחות. נפתלי חיים, שצבר ניסיון במוזיקה החסידית, מצליח להעביר את המסר בצורה אותנטית.