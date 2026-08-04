הזמר ארי היל משיק השבוע סינגל חדש בשם 'מעיד אני', יצירה המשלבת מסר עמוק של אמונה שלמה וציפייה לישועה. השיר, שנכתב והולחן על ידי היוצר בנצי שטיין, מתאפיין בשילוב מיוחד של מילים בלשון הקודש ויידיש, המעניק לו אופי חסידי מסורתי ומרגש.

השיר בוחר בגישה ייחודית - הוא מביא מסר של אמונה טהורה תוך שימוש בשפה המסורתית של עולם החסידות. השילוב בין העברית והיידיש יוצר תחושת חיבור לשורשים, תוך שמירה על נגישות לקהל רחב. הלחן של בנצי שטיין, המוכר כאחד היוצרים המובילים בתחום, מעניק לשיר נשמה מיוחדת המתאימה להאזנה חוזרת. בתקופה זו, כאשר רבים מחפשים חיזוק רוחני, מגיע השיר עם מסר ברור: האמונה היא הכוח שמחזיק אותנו, והציפייה לטוב מעניקה תקווה.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של הסינגל בוצעו על ידי הצמד המוביל אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. קליין וברי, שעבדו עם ארי היל גם בפרויקטים קודמים כגון "לומדי התורה" ו"נשמה שבורה", הצליחו ליצור סאונד המשלב אלמנטים מסורתיים עם הפקה עכשווית. השילוב מאפשר לשיר להישמע רלוונטי ומרענן תוך שמירה על האותנטיות החסידית.

תוספת משמעותית לסינגל היא השתתפותה של מקהלת נשמה, המעניקה לשיר עומק קולי ואווירה מיוחדת. המקהלת, שהשתתפה גם בפרויקטים נוספים של היל כמו "ממעמקים", מוסיפה שכבות הרמוניות המעשירות את החוויה המוזיקלית ומעניקות לשיר תחושה של התעלות רוחנית.