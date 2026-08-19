חברת הכנסת טלי גוטליב ממפלגת הליכוד פרסמה ביום רביעי פוסט ביקורתי כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, זמן קצר לאחר שזכתה במקום ה-12 ברשימת המפלגה בפריימריז שנערכו השבוע. בפרסום שהופיע ברשתות החברתיות, היא הביעה התנגדות לכוונה לשריין מועמדים שלא עלו בידם הבחירות הפנימיות.

בפתח דבריה כתבה גוטליב: "אדוני רה״מ, בכל הכבוד כמובן. אחרי שנתנו אמון ברצונך לרענן את רשימת הליכוד בשמונה שיריונים, מסתבר שלצד חיים כץ שקיבל פטור מפריימריז, בדעתך לשריין את אבי דיכטר שלא הצליח בפריימריז".

לדברי חברת הכנסת, השיריונים שאושרו על ידי חברי התנועה נועדו לאפשר לראש הממשלה לצרף אנשים חדשים לחיזוק הרשימה, ולא כדי להעניק מקומות למי שלא הצליח בבחירות הפנימיות. "השריונים עליהם הצבענו נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה", כך נכתב בפוסט. "לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל".

גוטליב הציעה דרך חלופית למהלך המתוכנן: "כשאתה מתכוון להעניק שיריון למי שנכשל בפריימריז הדרך היא כזו - לבטל את המשבצות ששמרת לפנים חדשות בעשיריה השניה, ולקדם לשם את אלו שנבחרו. את משבצות השיריון למי שלא הצליח בפריימריז, לדחוק לעשיריה השלישית. כך זה לפחות יראה הגון".

בסיום דבריה הוסיפה גוטליב ביקורת נוספת בנושא ייצוג נשים ברשימה: "ואגב, תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים. כי איך לומר, חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד".

הפרסום מגיע בעקבות תוצאות הפריימריז שהתקיימו השבוע, שבהם זכתה גוטליב במקום ה-12 - מקום הנחשב ריאלי בכנסת הבאה, אך נמוך יותר מהציפיות שהיו לה. יצוין כי סביבת ראש הממשלה פעלה לדחוק אותה לעשירייה השנייה, לאחר שסקרים פנימיים העלו חשש שמיקומה בצמרת הרשימה עלול לגרום למפלגה לאובדן מנדטים.