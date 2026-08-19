גפני, גולדקנופף ופרוש ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

כשלושה שבועות בלבד נותרו עד למועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26, אולם בזירה החרדית נרשם שקט יוצא דופן. מתחת לפני השטח, כך התברר, מתרחשים תהליכים משמעותיים בגזרה האשכנזית.

בעוד המפלגות החרדיות נמנעות מהצהרות פומביות, קיים תסכול ניכר בקרב הציבור החרדי, לצד אתגר של מפלגות חרדיות חדשות שהוקמו לאחרונה. עם זאת, נכון לשעה זו לא נראה כי מי מהן צפויה לעבור את אחוז החסימה. בגזרה הליטאית נמשכת כבר חודשים ארוכים דיון פנימי בדבר הרכב הרשימה. דווח על שיקולים להחליף חלק מחברי הכנסת הנוכחיים, אך המהלך טרם התגבש, בין היתר בשל עמדות שונות במועצת גדולי התורה ובשל קושי למצוא מועמדים מתאימים. בין השמות שעלו: יו"ר דגל התורה בירושלים, ר' אליעזר ראוכברגר, פעיל ותיק במפלגה; הרב יצחק רביץ, ראש מועצת טלז-סטון ובנו של חבר הכנסת לשעבר הגאון רבי אברהם רביץ ז"ל, שהוחלף בעבר בידי יו"ר דגל התורה הנוכחי חבר הכנסת משה גפני; וכן ר' מוישי זלושינסקי, הנחשב לאחד מאנשי הציבור המוערכים בדגל התורה. בכירים איראניים: המשטר עלול לקרוס בבלי | 18.08.26 נוספו לרשימה גם שמות כגון ממלא מקום ראש עיריית ביתר עילית ר' דודי זלץ, הנחשב לנציג מוצלח בזירה המקומית, וכן אליהו גפני בנו של חבר הכנסת גפני, מנחם שפירא וגודי סילמן מבני ברק, מיכי אלפר מחיפה, פיני סירוקה מכרמיאל ושמוליק גרינברג מבית שמש. נכון לשעה זו, נראה כי השינוי העיקרי יהיה כניסתו של ראוכברגר מירושלים במקום חבר הכנסת אליהו ברוכי, במקום החמישי ברשימה. ברם, בשלושת השבועות הנותרים עשויים להתרחש שינויים נוספים.

גולדקנופף ומוטי בבצ'יק ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בגזרה החסידית, המצב מורכב אף הוא. קיימת יריבות ארוכת שנים בין הסיעה המרכזית - גור, שתחת חסותה גם ויז'ניץ וחסידויות נוספות - לבין סיעת שלומי אמונים, שלצידה חסידות בעלזא.

בחוגים הקשורים לחסידות גור נבדקו בעבר אפשרויות לריצה מחוץ למסגרת המוכרת של יהדות התורה, אך דבר לא התממש. גם הרעיון להקים מפלגה בשם 'צבע שחור', שתתמקד אך ורק בנושא הגיוס ותתחייב להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, לא יצא אל הפועל עד כה, אך הוא תרם להגברת המתחים הפנימיים באגודת ישראל.

שיקולים לריצה נפרדת

בדגל התורה, כך התברר, ערים היטב למתרחש בתוך אגודת ישראל. בסיעה הגיעו למסקנה כי אם יתברר להם בבירור שהם מסוגלים לעבור את אחוז החסימה גם ללא הציבור החסידי - הפעם הם עשויים לבצע את המהלך הדרמטי של ריצה נפרדת, מהלך שהצליח בזירות המקומיות.

הרצון של הציבור הליטאי לרוץ בנפרד אינו חדש. גם במערכת הבחירות הקודמת הדבר כמעט התממש, אך נבלם ברגע האחרון על ידי מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל, שחשש שאגודת ישראל לא תעבור לבד את אחוז החסימה - חשש שעמו מתמודדים גדולי ישראל שליט"א גם כעת.

עד לרגע זה, לא התקיימה אף פגישה אחת בנושא הבחירות בין דגל התורה לאגודת ישראל - מצב חריג ביותר שלא זכור ממערכות בחירות קודמות. בשיחות עם שני הצדדים התברר כי שניהם בוחנים אפשרות של ריצה נפרדת, למרות שכלפי חוץ הם משדרים אחדות.

גפני ומקלב, בכנסת ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הסיבות לשיקולים אלו

גורם בכיר בדגל התורה הסביר: "במשך שנים רבות שקלנו לרוץ בנפרד, מסיבות שונות, רובן נובעות מהרצון לקבל ייצוג אמיתי לציבור שלנו. אנו יודעים שאנו מביאים למעלה מחמישים אחוז מהקולות ליהדות התורה - אלו נתונים שיש לנו במטות הבחירות. לא רק שאנו גדולים יותר מהחסידים, אלא שידוע כי בחסידויות הקטנות רבים אינם יוצאים להצביע, בעוד שבציבור שלנו רובו המוחלט ממלא את 'ועשית ככל אשר יורוך' ויוצא בהמוניו לקלפי".

"אולם הפעם", הוסיף אותו גורם, "הסיבה העיקרית שונה. כמעט עשור אנו מנהלים מאבק על חוק הגיוס. לפני כשמונה שנים הוצע לנו חוק גיוס שהיה מקובל על כל גדולי ישראל שליט"א שלנו, אך גורמים מסוימים בגזרה החסידית התנגדו וגרמו להקצנה. אנו נסחפנו אחר הגורמים הקיצוניים באגודת ישראל, ובמבט לאחור - טעינו".

לדבריו: "בכנסת הבאה אנו רוצים לסיים את סוגיית הגיוס - זו המטרה המרכזית שלנו. אם נהיה שוב עם אגודת ישראל, אנו עלולים להיכנס שוב לאותה תסבוכת. יתרה מכך, החלטנו לחזור לפוליטיקה החרדית המסורתית ולא לחשב עוד חשבונות של גוש הימין או אינטרסים קטנים. אנו רוצים לעשות פוליטיקה של מה שמשתלם לציבור שלנו - מי שייתן לנו, נלך איתו".

לסיום אמר אותו גורם: "איני יודע אם הפעם באמת נרוץ בנפרד - כי בסופו של דבר אנו עלולים לאבד מנדטים של הציבור החסידי. אך מה שברור וכבר הוסכם עם כל הגורמים - מיד לאחר הבחירות אנו ניפרד לשתי סיעות רשמיות. לא נהיה יותר ביחד".