בבלי
עם דרישת היועצת המשפטית

בזכות המפגינים: ניסיון מעצר תלמיד ישיבה בבת ים - נכשל

כוחות המשטרה הצבאית הגיעו אחרי חצות הלילה לבית משפחה ברחוב המעפילים, אך נסוגו לאחר שעשרות פעילים הגיעו למקום בעקבות הקפצת 'צבע שחור' • המעצר הראשון שמנסים לבצע לאחר חודשים ארוכים, יום לאחר דרישת היועמ"שית לחדש את האכיפה

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ארגוני הסיוע לבני ישיבה דיווחו הבוקר (יום ד') על אירוע שהתרחש בשעות הלילה המאוחרות בבת ים. לפי הדיווחים, הגיעו לאחר חצות הלילה לבית משפחה ברחוב המעפילים 15, במטרה לעצור בן ישיבה.

כאשר התברר הדבר, הופצה הודעת 'צבע שחור' בקרב פעילי , ותוך זמן קצר החלו להגיע למקום עשרות פעילים. כשהבינו אנשי המשטרה הצבאית שהמקום מתמלא בפעילים, הם בחרו לעזוב את הבית מבלי לבצע את המעצר שתכננו.

במקום שבו עמדו השוטרים רגעים ספורים קודם לכן, פרצו הפעילים שהגיעו למקום בריקודי שמחה. הריקודים נמשכו זמן ממושך, כשהמשתתפים חוגגים את נסיגת כוחות האכיפה.

יש לציין כי מדובר בניסיון המעצר הראשון שמבצעת המשטרה הצבאית לאחר תקופה ממושכת שבה נמנעו מלבצע מעצרים יזומים. בחודשים האחרונים חלה ירידה ניכרת בפעילות האכיפה כלפי בני ישיבות שבגיל גיוס.

ניסיון המעצר בבת ים מתרחש יום אחד בלבד לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שלחה מכתב שבו קראה לחדש את פעולות המעצרים היזומים כלפי חרדים בגיל גיוס. במכתבה דרשה בהרב מיארה להחמיר בסנקציות ובאכיפה כלפי לומדי תורה.

במכתב שנשלח לגורמי הצבא והמשטרה צוין כי היקף האכיפה הנוכחי כלפי חייבים בגיוס מהציבור החרדי אינו מספק ואינו עומד ביעדים שנקבעו. היועצת המשפטית דרשה מהממשלה ומגורמי האכיפה להציג תוכנית פעולה מסודרת ליישום חובת הגיוס בקרב בני הישיבות.

גלי בהרב-מיארהבת יםמשטרה צבאיתהפלג הירושלמי

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