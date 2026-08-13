אירוע סוער התרחש היום (יום ה') בשכונת מאה שערים בירושלים, כאשר רוכב רייזר חטף דגל פלסטיני מידיו של משתתף בצעדה של אנשי נטורי קרתא.

בתיעוד שהופץ מהמקום נראה הרוכב, שנסע על רייזר הנושא סמלי ארגון חסד חרדי, כשהוא ניגש לאחד ממשתתפי הצעדה שהחזיק בדגל פלסטיני, חוטף את הדגל מידיו וממשיך בנסיעתו כשהדגל ברשותו.

לאחר מכן פרץ עימות בין המתנדב למספר ממשתתפי הצעדה. בתיעוד נוסף נראים המשתתפים תוקפים את הרוכב, ובהמשך תועד המתנדב כשהוא מצית ושורף את הדגל שחטף.

בעקבות האירוע התברר כי בארגון החסד שבו מתנדב הרוכב לא ראו בעין יפה את מעורבותו בעימות בזמן שהשתמש ברייזר של הארגון. גורם בארגון מסר ל'בבלי' כי מדובר באירוע אישי שאינו קשור לפעילות הארגון, ובעקבות המקרה הובהר למתנדב כי לא יוכל להמשיך להשתמש ברייזר שהיה ברשותו.