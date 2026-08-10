הקמפיין הנרחב של מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר, משנה לראש עיריית בית שמש, עורר שאלות רבות בציבור החרדי. מדובר בקמפיין עתק בעלות מאות אלפי שקלים, שהציף את הריכוזים החרדיים בשלטי חוצות ענקיים ובפרסומים מאסיביים. כעת, נחשפת לראשונה רשימת המיליונרים והעסקנים שעומדים מאחורי המימון של המיזם הפוליטי.

על פי מידע שחשף העיתונאי יקי אדמקר, הועמדו ערבויות בנקאיות בסך כולל של 1,055,000 שקלים עבור מקדמה על חשבון מימון המפלגה, הרשומה ברשם המפלגות תחת השם "למען אחי". הערבויות משמשות כביטחון להלוואה שנטלה המפלגה מהבנק לצורך מימון הבחירות, כאשר הערבים מתחייבים לשלם מכיסם במידה והמפלגה לא תחזיר את החוב.

רשימת הערבים: מי הם המממנים?

בראש רשימת הערבים עומדת ספי (סופי) גונאס, פילנתרופית ואשת עסקים מארצות הברית, שהעמידה ערבות בסך 300,000 שקלים - הסכום הגבוה ביותר ברשימה. גונאס פועלת בעיקר מאחורי הקלעים כחלק מקבוצות משקיעים התומכות ביוזמות חברתיות ופוליטיות המקדמות שילוב קהילות בחברה הישראלית.

במקום השני ברשימה מופיע אפי שקדי, יזם נדל"ן בולט ובעלים ויו"ר של חברת "אפי קפיטל נדל"ן", שהעמיד ערבות בסך 200,000 שקלים. שקדי, בוגר ישיבות חרדיות שהחל את דרכו בעולם הפרסום החרדי, נחשב לאחד היזמים המובילים בישראל בתחום המגורים. חברתו מעורבת בבנייה ייעודית למגזר החרדי והדתי, אך הוא מחזיק בעמדה פומבית בנושא השילוב והגיוס של המגזר החרדי, ומשמש כחבר ועד מנהל ביוזמה האזרחית "מנהלת אנ"שים" הפועלת לשילוב חרדים בשירות צבאי ותעסוקה.

שני ערבים נוספים העמידו כל אחד 180,000 שקלים: אורי אייזנברג ומשה יהודה זונפלד. אייזנברג, איש הייטק ויזם חברתי חרדי, משמש כיו"ר עמותת JBH ועומד בראש תוכנית "קודקוד" - יוזמה שמטרתה להכשיר ולשלב חרדים בתפקידי טכנולוגיה וסייבר בהייטק ובמערכת הביטחון. הוא דמות קולנית בדיונים הציבוריים סביב חוק הגיוס ושילוב חרדים. זונפלד הוא אביו של מוטי זוננפלד התומך בגיוס חרדים לצה"ל.

שאר הערבים ברשימה כוללים את ראול שטיין (80,000 שקלים), יאיר שמיר - פוליטיקאי לשעבר ובנו של ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר ז"ל (50,000 שקלים), סטיב רוזייל (30,000 שקלים), עדי קוקרמן (25,000 שקלים) ומיכאל בלוך (10,000 שקלים). חלקם אנשי עסקים פרטיים, תורמים ובעלי מקצועות חופשיים, עם זיקה להשקעות, הייטק חרדי ופילנתרופיה.

הקשר המדאיג למפלגתו של איזנקוט

כפי שפרסמנו בעבר, ענבר הרוש-גיטי, המשובצת כיום במפלגתו של גדי איזנקוט, לקחה חלק מאחורי הקלעים בהקמת המותג החדש של מוטי לייטנר - "הציבור החרדי". הרוש-גיטי, שכיהנה בעבר כפרויקטורית מתווה גיוס חרדים במשרד הביטחון, הקימה את תוכנית "קודקוד" שמיועדת לבני 20-27 עם הכשרה מהירה של כחצי שנה להייטק, שאחריה הם משתלבים בשירות סדיר בצה"ל.

בראיון בעבר הסבירה הרוש-גיטי את עמדתה ועמדת מפלגתה במידה ויקימו ממשלה: קביעת מכסת פטור לצורך לימוד תורה ל-3% בלבד מכלל מחזור הגיוס הארצי - מכסה שתחולק בין חרדים, דתיים, מסורתיים ואף חילונים. משמעות הדבר היא פגיעה קשה בעולם התורה ושליחת רבבות בני ישיבות לכלא או לשירות כפוי.

המכנה המשותף: שילוב חרדים בצבא

ניתוח רשימת הערבים מגלה מכנה משותף בולט: חלק ניכר מהמממנים המרכזיים פועלים בשנים האחרונות לקידום שילוב חרדים בצבא ובהייטק. אייזנברג, למשל, אמר בראיון ל'כלכליסט': "אני לא חושב שהשינוי ביחס לגיוס יגיע מההנהגה החרדית, היא לא רואה את תפקידה כיוזמת, הישועה לא תגיע מהמארג הפוליטי-רוחני הקיים, הדרך היא אחרת השינוי צריך להתחיל מהשטח".

כשנשאל כיצד העמותה בראשה הוא עומד יכולה לסייע בכך, פירט: "יש לנו שתי זרועות עיקריות, זרוע אחת, שנקראת 'אברטק', שהוקמה על ידי הר' דוד לייבל, והיא משלבת לימודי תורה עם הכשרה להייטק. הזרוע השנייה שלנו היא 'קודקוד', זו תוכנית שנוסדה על ידי ענבר הרוש-גיטי, לשעבר פרויקטורית מתווה גיוס חרדים במשרד הביטחון".

יצויין כי כפי שהיה צפוי, גדולי ישראל דחו את היוזמה להכנסת לייטנר למפלגות החרדיות על הסף. רבנים, המכירים היטב את הנפשות הפועלות, העומדים מאחורי הקלעים ואת האג'נדה שהמיזם מנסה לקדם, סירבו להעניק לכך כל לגיטימציה.

לפי הערכות במערכת הפוליטית, מאחר שהדלתות במפלגות החרדיות סגורות בפניו, הסיכוי היחיד של לייטנר לראות מושב בכנסת או להשפיע הוא לנסות ולהשתלב, ככל שיתאפשר לו, במפלגה חילונית כלשהי שתבקש להציב אותו כ"עלה תאנה".