קודקוד - מסלול חרדי בצה"ל

מסלול קודקוד הוא מסגרת שירות צבאי ייעודית שהוקמה במסגרת צה"ל עבור בחורים חרדים המעוניינים להתגייס לשירות צבאי תוך שמירה על אורח חיים חרדי. המסלול נועד לאפשר שירות צבאי בתנאים המותאמים לציבור החרדי, כולל הפרדה מגברת, כשרות מהדרין, זמני תפילה וסביבה דתית מחמירה. עם זאת, המסלול מעורר מחלוקת עזה בציבור החרדי ובקרב גדולי התורה.

בחודשים האחרונים התגברה ההתנגדות של גדולי התורה למסלול קודקוד ולתופעת גיוס חרדים באופן כללי. הגאון רבי שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה, יצא במתקפה חריפה נגד המתגייסים למסלול, כשהוא מכנה זאת "נחש המוות הנוגס בעולם הישיבות" ואף משווה זאת ל"עמלק" ומגדיר זאת כ"מלחמת מצווה". דבריו החריפים משקפים את עומק ההתנגדות בקרב חלק מהנהגת הציבור החרדי לכל צורה של גיוס לצה"ל.

גם הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת פורת יוסף ואחד ממנהיגי עולם הישיבות, התייחס בחריפות לתופעת ההתגייסות למסלולים החרדיים בצבא. הגרמ"ה הירש פרסם מכתב ברור בו נכתב כי "אין שום היתר להתגייס לקודקוד" וכי "ההולך לשם הרי הוא מוסר עצמו לידי הצבא". עמדתו החד-משמעית מבטאת את הקו הרווח בישיבות הליטאיות המרכזיות בנוגע למתווה הגיוס ולמסלולים הצבאיים לחרדים.

הרב הירש אף קיים שיחה מיוחדת עם בכירי עולם הישיבות העוסקים בסוגיית הגיוס ושליחת הצווים, בה העניק עצות מיוחדות לבחורי הישיבות כיצד להתמודד עם לחצי הגיוס. בשיחה זו התייחס ראש הישיבה לסוגיות בוערות כמו מה יעשו בחורי הישיבות בבין הזמנים, נסיעות לחו"ל עם ההורים, ואלו שמתפתים למאמצי הצבא. הוא הדגיש כי "שכל בחור ידע, שאנחנו יודעים מכל מה שקורה איתו ואנחנו נותנים לו גב".

המחלוקת סביב מסלול קודקוד משקפת את המתח המתמשך בין הממסד הצבאי לבין הציבור החרדי בנושא גיוס לצה"ל. בעוד שצה"ל רואה במסלולים כאלה פתרון המאפשר שילוב של בחורים חרדים בשירות צבאי תוך כיבוד אורח חייהם, הרי שגדולי התורה רואים בכך סכנה לעולם הישיבות ולהמשכיות לימוד התורה. ההתנגדות אינה רק למסלול עצמו אלא לעצם הרעיון של שירות צבאי במקום לימוד תורה בישיבה.

הדיון סביב קודקוד ומסלולים דומים כמו עזרם ומגינם ובבלי הוא חלק ממערכת יחסים מורכבת יותר בין המגזר החרדי למדינה. בעוד שיש בחורים חרדים המעוניינים להשתלב בשירות צבאי ורואים במסלולים אלה הזדמנות לתרום למדינה תוך שמירה על זהותם, הרי שההנהגה הרוחנית החרדית רואה בכך סטייה מהדרך המסורתית ומהערכים של עולם הישיבות. המתח הזה ממשיך להעסיק את הציבור הישראלי והחרדי כאחד.