תקדים מסוכן ביחס של רשויות אכיפת החוק כלפי לומדי התורה התרחש אמש, כאשר משה שטיינר, בחור ישיבה בן 21 מבני ברק הלומד בישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר, נעצר במארב מתוכנן של המשטרה הצבאית. המעצר בוצע לאחר שהבחור התייצב ביוזמתו למסור עדות בפרשה שנחקרת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (להב 433).

שטיינר קיבל זימון רשמי להתייצב במשרדי להב 433 לצורך מסירת עדות בפרשה נרחבת שבה הוזכר שמו כעד אפשרי בלבד. בטרם הגעתו הובהר לו באופן מפורש כי אינו חשוד בפרשה, כי מדובר בעדות תמימה וכי אינו מוזמן לחקירה. הבחור, שהאמין למצג הדברים, התייצב כאזרח שומר חוק ומסר את עדותו כנדרש.

אלא שעם סיום התשאול החלה המלכודת לפעול. לאחר שהחוקרים הודיעו לבחור כי התשאול הסתיים והוא משוחרר לדרכו, הובל אל מפלס החניון התחתון של תחנת המשטרה. מיד כשיצא אל שטח החנייה, גילה כי במקום ממתין לו מארב של שוטרי המשטרה הצבאית. שטיינר נעצר במקום בגין הגדרתו כעריק, הובל למחנה תל השומר, ובו ביום הועמד בפני קצין שיפוט שגזר עליו 20 ימי מחבוש.

יצוין כי מדובר במקרה הראשון של מעצר בחור ישיבה המוגדר כעריק מאז תחילת ימי "בין הזמנים". האירוע מעורר סערה בקרב העסקנים והגורמים המטפלים בנושא הגיוס, המצביעים על כך שמדובר בסתירה חזיתית ובשימוש בתרגיל נלוז כדי לעקוף את הנחיית מפכ"ל המשטרה.

עקיפה מתוחכמת של הנחיית המפכ"ל

על פי ההנחיה הרשמית של מפכ"ל המשטרה – שניתנה במטרה למנוע פגיעה בשיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה – אין לעצור עריקים חרדים המגיעים לתחנות המשטרה ביזמתם לצורך קבלת שירות אזרחי או מסירת עדות. במקרה זה, על אף שבמשטרה הקפידו שלא לבצע את המעצר הרשמי מתוך כתלי התחנה עצמה, המארב שחיכה בחניון השיג את אותה התוצאה בדיוק.

גורמים בעולם התורה מזהירים כי מדובר בתקדים מסוכן ביותר, שמשמעותו כי כל בן ישיבה המוזמן לסייע לחקירה או למסור עדות אזרחית עלול למצוא את עצמו מובל בביזיון לכלא הצבאי. "לא זו בלבד שההתחייבות הופרה", מסרו הגורמים, "אלא שהזימון ה'תמים' שימש בפועל כפיתיון להסגרתו".

במקביל לאירוע זה, התרחש מקרה דומה בשכונת אחיסמך בלוד, שם עוכב בחור ישיבה בידי שוטרי תחנת לוד ונמצא כי הוא רשום כעריק. עשרות תושבים ובחורי ישיבות הוזעקו למקום, ובסופו של דבר הבחור שוחרר דקות ספורות טרם הגעת המשטרה הצבאית.

הגורמים המטפלים בנושא מבהירים כי המקרה לא יעבור לסדר היום, ובכוונתם לפעול בכל האמצעים מול הדרגים המוסמכים כדי למנוע הישנות תרגילים מסוג זה בעתיד. פרקליטו של הבחור, עו"ד מנחם שטאובר, פתח מיידית בהליכים משפטיים והגיש ערר ובקשת המתקה על עונש המחבוש שנגזר על מרשו.