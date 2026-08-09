לאחר שנים ארוכות של פעילות והשתדלות, הגיעה ההחלטה המיוחלת: עיריית ירושלים הקצתה רשמית את השטח הממוקם ברחוב יהודה המכבי 7 שבשכונת מקור ברוך לטובת קהילת המניין המרכזי בהנהגת הרב מרדכי דיין. המקום אמור לשמש, בעזרת השם, כבית כנסת קבוע עבור בני הקהילה.

ההקצאה מסיימת תהליך ארוך שנמשך שנים, במהלכן פעלו חברי הקהילה ללא לאות לקידום העניין, תוך השקעת מאמצים ומשאבים ניכרים. עתה, לאחר השלמת ההליך המינהלי, יוכלו בני הקהילה להתחיל בהכנות המעשיות לקראת פתיחת בית הכנסת.

בין הפועלים המרכזיים לקידום ההקצאה היה סגן ראש עיריית ירושלים חיים כהן, שנרתם למען הקהילה ופעל בנחישות מול הגורמים השונים בעירייה עד להשגת התוצאה.

בקהילה מביעים הכרת תודה לנציגי העירייה ולכל מי שסייע בדרך להגשמת המטרה.