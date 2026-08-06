במעמד מרומם שנערך היום חמישי במעונו של מרן הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א בשכונת הר נוף בירושלים, חילקה 'קרן הצלה' מלגות בסכום כולל של חמישה מיליון דולר למנהלי מוסדות החינוך הנמנעים מקבלת תקציבים ממשלתיים.

הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן, יו"ר 'קרן הצלה', שנחת במיוחד מארצות הברית ועלה ישירות מנתב"ג להר נוף, הניח בפתיחת המעמד את המעטפות המכילות את הסכום הגדול על שולחנו של הפוסק.

מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א התרגש מאוד ובירך: "נחת והצלחה והקב"ה יעזור להם ובכל מה שיעשו יתברכו, זהו נחת גדולה בשמים שיהודים פותחים הכיס כדי לעזור לכזה דבר חשוב, והקב"ה יעזור ויפתח לנו את שערי הרחמים, וכולם יתברכו ונזכה לקבל בקרוב ממש פני משיח צדקינו".

בהמשך, הגיש הרה"ח ר' יצחק שלמה בלויא, ספרא דדיינא של בד"ץ העדה החרדית, את רשימת שמות התורמים לפני הגר"מ שטרנבוך לברכה. הפוסק עיין בשמות ובירך בחום: "ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם, כל היהודים כאן יתברכו בכל טוב, זיווגים טובים וילדים טובים, לכולם יהיה נחת מהילדים, והילדים יהיו תלמידי חכמים".

בסיום המעמד נשא דברים יו"ר 'קרן הצלה', הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן, והעלה על נס את פעילותו הרבה של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א לאורך השנים למען קיום 'קרן הצלה' ולמען חיזוק מוסדות החינוך הטהור השומרים על חינוך ללא קבלת תמיכה ממשלתית.

במעמד השתתפו רבנים, עסקנים ואישי ציבור: הרה"ח ר' שלמה יוסף ולדמן יו"ר 'קרן הצלה', הרה"ח ר' וועוועל אשכנזי חבר הנהלת העדה החרדית, הרה"ח ר' גדליה פויגל חבר הנהלת 'קרן הצלה', הרה"ח ר' חיים ראטה יו"ר ועד החינוך של העדה החרדית, הרה"ח ר' יצחק שלמה בלויא סד"ד העדה החרדית, הרה"ח ר' שמחה אנשין מזכיר 'קרן הצלה', הרה"ח ר' אברהם ברגמן מנהל סמינר "בנות שפרינצא", הרב אליהו נהרי מנהל הישיבה התימנית, ומנהלי מוסדות נוספים מרחבי הארץ.

מנהלי המוסדות יצאו מהמעמד בתחושת התרוממות והודו לראשי הקרן על הסיוע המשמעותי, המהווה עבורם תמיכה חיונית ומאפשר את המשך קיומם של מוסדות החינוך הטהור.