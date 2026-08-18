ביקור ניחום אבלים מרומם התקיים אתמול (יום שני) בשכונת רמת שלמה בירושלים, כאשר ראש ישיבת 'סְפַת אֱמֶת' הגאון רבי שאול אלתר הגיע לנחם את הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, ששכל לפני ימים ספורים את בתו ע"ה, שהלכה לעולמה בדמי ימיה כשהיא כבת שלושים שנה בלבד, והותירה אחריה משפחה שבורת לב.

ראש הישיבה עורר בדבריו על קבלת הדין באהבה ועל חובת נשיאת עול עם הזולת, והביא מדברי חז"ל ומדברי המפרשים על דרכי הנהגת הקב"ה. הרב פייבלזון שיתף בתגובה סיפור מחזק על בתו הנפטרת ע"ה ועל מעלתה המיוחדת בכיבוד הורים.

במהלך השיחה שיתף הגר"ש אלתר מהתמודדותו של אביו, מרן האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע, כאשר נפטר בחייו בנו החביב רבי יהודה אריה זצ"ל.

לסיום הביקור בירך הרב פייבלזון את ראש הישיבה ואמר: "שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו". ראש הישיבה השיב בענווה: "אני לא רבי", אך האב השכול לא ויתר והשיב מיד: "עדיין הברכה אותה ברכה..."