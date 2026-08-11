ביום שלישי התקיימה מחאה נוספת מול מרכז 'נתיבים' ברחוב הקישון בבני ברק. קבוצת מפגינים, שבהם חסידי בוהוש, התייצבו במקום במחאה על פעילות המרכז בקרב הציבור החרדי.

מרכז 'נתיבים' עוסק במתן ייעוץ לצעירים חרדים בתחומים שונים, ובכלל זה השתלבות בעולם התעסוקה ובשוק העבודה. בנוסף, המרכז מפנה צעירים חרדים המעוניינים בכך למסלולי גיוס המיועדים לציבור החרדי - פעילות המעוררת התנגדות בקרב הציבור החרדי.

המפגינים התאספו באזור המרכז בפיגור של כשעה מהמועד המתוכנן, ובשלב מסוים חסמו את הכניסה למקום. כוחות משטרה הוזעקו למקום.

זו המחאה השנייה במהלך השבוע האחרון מול מרכז 'נתיבים'. גם בשבוע שעבר הגיעו מפגינים לרחוב הקישון והפגינו מול המרכז נגד פעילותו בתחום הגיוס.

מנהלי מרכז 'נתיבים' מסרו כי למרות המחאה שהתקיימה בחוץ, בתוך משרדי המרכז לא נשמעו קולות המפגינים, שעמדו במרחק מסוים מהמבנה.

בהמשך עברה קבוצת המפגינים לכיוון תחנת משטרת בני ברק, הממוקמת אף היא ברחוב הקישון. במקום נמשכה המחאה מול השוטרים, ובשלב מסוים עצרו המפגינים אוטובוס שעבר בסמוך.

המחאה שהגיעה עד לתחנת המשטרה מקבלת משמעות נוספת לאור פרסום שהתפרסם לאחרונה בנוגע לעתיד התחנה. על פי הפרסום של מרדכי הלפרין בגלי צה"ל, משטרת ישראל החליטה להאריך את חוזה השכירות של המבנה שבו פועלת תחנת בני ברק עד שנת 2037, בעלות כוללת של למעלה מ-90 מיליון שקלים.

בין הנימוקים שניתנו להחלטה זו צוין הצורך ב'הבטחת נוכחות ובולטות באזור', בין היתר על רקע העימותים והמחאות החוזרים בין קבוצות בציבור החרדי לבין כוחות אכיפת החוק. לאחר שנחשפה ההחלטה להבטיח את נוכחות המשטרה במקום לעשור נוסף, המחאה שהחלה מול מרכז 'נתיבים' הגיעה עד לפתח אותה תחנה.