שיעור מיוחד ומרתק התקיים בשבוע שעבר בטבריה במסגרת פעילות בין הזמנים של כולל "הכון לקראת" בקהילת "מנין אברכים" בשכונת נוף כנרת. עשרות אברכים ובחורי ישיבות התכנסו לשיעור שעסק בסוגיות השחיטה בתעשייה, תוך חיבור ייחודי בין הלימוד העיוני למציאות המעשית.

את השיעור מסר הרה"ג רבי מאיר אור שרגא, ראש חבורת "תורת הקורבנות" ומרבני בד"ץ איגוד חרדים, אשר הרחיב בטוב טעם בסוגיות השחיטה המעשיות. השיעור התקיים ביום שני לסדר "וזבחת כאשר ציויתיך", והתאפיין בשילוב המחשות ייחודיות שהמחישו את המציאות ההלכתית בפועל.

השיעור התמקד בהיבטים ההלכתיים של השחיטה בתעשייה המודרנית, כאשר הרב אור שרגא הציג בפני הלומדים את המורכבות ההלכתית והמעשית של תהליכי השחיטה. ההדגמות המעשיות אפשרו למשתתפים להבין לעומק את הסוגיות הנלמדות במסכת חולין בדף היומי.

המשתתפים בשיעור ציינו כי המעמד העשיר את ידיעותיהם והעניק להם הבנה מעמיקה בסוגיות המורכבות. החיבור בין הלימוד התיאורטי במסכת חולין לבין המציאות המעשית של השחיטה בתעשייה הוסיף, לדבריהם, עניין וחיות ללימוד היומיומי.