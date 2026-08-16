פגישה חשאית ומפתיעה התקיימה ביום חמישי האחרון בשעת לילה מאוחרת בביתו של איש הפלג הירושלמי אליהו גולדשטוף. במרכז הפגישה: הצעה למוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף, להקים מפלגה חרדית חדשה עם קו חריף נגד גיוס בני הישיבות.

על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, הפלג הירושלמי יחד עם רבנים ועסקנים הציעו לבבצ'יק לפרוש מיהדות התורה ולהקים מפלגה חדשה שתתמקד במאבק נגד הגיוס. היתרון המרכזי מבחינתם: מנדט נוסף שאינו משתתף כיום בבחירות, שיכול לחזק את הכוח החרדי בכנסת.

בפגישה השתתפו דמויות בכירות מהציבור החרדי: בבצ'יק מטעם חסידות גור, בנו של הגאון הרב ציון בוארון מהציבור הספרדי, הרב יצחק רבין אב"ד בבני ברק ומבכירי הרבנים בקהילה הבוכרית בתל אביב, יעקב חיים מילר עסקן קנאי מחסידות לעלוב, ועסקנים נוספים.

אולם בבצ'יק, על פי הדיווח, דחה את ההצעה. במקום זאת, הוא הציע למשתתפים בפגישה לתמוך ביהדות התורה, בטענה שהמפלגה ממילא נמצאת באותו קו של התנגדות נחרצת לגיוס בני הישיבות.

אמש דיווח גם העיתונאי יואלי ברים על הפגישה ועל הנסיונות להקים את המפלגה שתקרא "צבע שחור", כאשר כעת נחשפים שמות המשתתפים בפגישה.