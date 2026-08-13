הנהלת ישיבת 'בית מאיר' בבני ברק הודיעה לתלמידיה על מספר הנחיות והחמרות חדשות לקראת פתיחת זמן אלול, צעדים שמעוררים דיון בקרב חלק מהבחורים בישיבה.

בין ההנחיות החדשות: דרישה מהתלמידים ללבוש פיג'מה ארוכה בלבד בשעות השהייה בפנימייה, כאשר נאסר עליהם להסתובב בפיג'מה קצרה. ההנחיה תיכנס לתוקף עם תחילת זמן אלול.

חלק מהתלמידים מביעים ביקורת על ההנחיה החדשה, בטענה שבחודשי הקיץ האחרונים של הזמן הקודם צומצמו שעות הפעלת המיזוג והחשמל בפנימייה, וכן נעשו קיצוצים בארוחות. "לאחר שהופחתו שעות המיזוג וצומצמו הארוחות, כעת דורשים מאיתנו ללבוש פיג'מה ארוכה בעיצומו של הקיץ", אומר אחד התלמידים.

במקביל להנחיית הלבוש, נודע כי כעשרה בחורים בישיבה, שבהנהלה עלה חשד לגביהם כי הם מחזיקים מכשירים שאינם מאושרים בניגוד לכללי הישיבה, קיבלו הנחיות אישיות מיוחדות לקראת שובם לזמן אלול.

ההנחיות ניתנו על ידי הרב שמחה רוטברג, המשמש בפועל כראש הישיבה ובנו של ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א. במסגרת ההנחיות, נדרשו חלק מהבחורים להפקיד סכומים של אלפי שקלים כפיקדון, כתנאי לחזרתם לישיבה. לפי גורמים בישיבה, מי שלא יעמוד בדרישה זו לא יוכל לשוב ללימודים בזמן אלול. כמו כן, הובהר לבחורים כי הפרה חוזרת של כללי הישיבה בנושא המכשירים עלולה להוביל להרחקתם מהישיבה.

נושא נוסף שמעסיק את התלמידים נוגע לשינויים פיזיים בפנימייה. בחלק מחדרי הפנימייה היו פתחים שפנו בעבר לעבר בניין מגורים סמוך. לטענת תלמידים, פתחים אלו נחסמו במהלך שיפוצים שבוצעו בבין הזמנים באמצעות בלוקים, כך שאין אפשרות לפתוח אותם לצורך אוורור החדרים.

השילוב של ההנחיות החדשות, הדרישות הכספיות והטענות לגבי התנאים בפנימייה מעורר ביקורת בקרב חלק מהתלמידים דווקא בסמוך לפתיחת זמן אלול.

פנייה להנהלת ישיבת 'בית מאיר' לקבלת תגובה טרם נענתה. תגובת ההנהלה תפורסם כאן כשתתקבל.