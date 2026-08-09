בקשה לפירוק עמותה הוגשה ביום ראשון לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי רשמת העמותות, כנגד עמותת ישיבה וכולל אבן חיים. הבקשה מגיעה בעקבות חוסר שיתוף פעולה ממושך מצד העמותה וחשדות לליקויים משמעותיים באופן ניהולה.

העמותה, שנרשמה בשנת תשמ"ז (1987), הגדירה בין מטרותיה הקמת מרכז תורני להפצת תורה ויהדות באזור השומרון, הקמת ספרייה תורנית לציבור הרחב, הפעלת מכון לבעלי תשובה, הפצת תשמישי קדושה לנזקקים, קיום שיעורי תורה בבתי כנסת וסיוע לנזקקים.

הבקשה הנוכחית מגיעה בעקבות הליך קודם שהתנהל כנגד העמותה. בשנת תשפ"א (2021) הגישה רשמת העמותות בקשה ראשונה לפירוק העמותה, לאחר שזו סירבה לשתף פעולה עם הליך ביקורת מעמיק ולא העבירה את כלל המסמכים והדיווחים שנדרשו.

על פי רשות התאגידים, רק לאחר הליך משפטי ממושך העבירה העמותה בשנת תשפ"ד (2024) את המסמכים שנדרשו. בעקבות העברת החומר נמחקה בקשת הפירוק הראשונה.

אולם לאחר בדיקה מעמיקה של המסמכים שהוגשו, עלו לטענת הרשמת חשדות ממשיים לליקויים חמורים באופן התנהלות העמותה. בעקבות ממצאים אלו התבקשה העמותה להעביר הבהרות, הסברים ומסמכים משלימים.

ברשות התאגידים טוענים כי למרות הזדמנויות חוזרות שניתנו לעמותה, זו נמנעה מהעברת החומרים המבוקשים ולא שיתפה פעולה. לדעת הרשמת, התנהגות זו מצביעה על דפוס פעולה שיטתי החוזר על עצמו, המונע אפשרות לפיקוח ראוי על פעילות העמותה.

בבקשת הפירוק נטען כי החשדות שהתעוררו לא קיבלו מענה או הפרכה. בין החשדות הנבחנים: חלוקה אסורה של כספים, זליגת כספי העמותה לידיים פרטיות שלא לצורך קידום מטרותיה, התנהלות כספית בלתי תקינה והגשת דיווחים שאינם משקפים את המצב האמיתי.

כמו כן עולה מהבקשה חשד שמוסדות העמותה אינם מתפקדים כראוי או אינם ממלאים את תפקידם כנדרש. בנוסף נבחנת האפשרות שהעמותה אינה פעילה בפועל ואינה מקדמת את המטרות שלשמן הוקמה.

בשל חוסר שיתוף הפעולה והחשדות המפורטים, פנתה רשמת העמותות לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה להוציא צו פירוק כנגד העמותה. יודגש כי בשלב זה מדובר בבקשה שהוגשה לבית המשפט, וטרם ניתנה החלטה שיפוטית המורה על פירוק העמותה בפועל.