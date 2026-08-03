ישיבות צאנז בקרית צאנז נתניה ובחיפה פתחו אתמול (יום ראשון) את זמן אלול, כשהן מקדימות את מרבית ישיבות ישראל שעדיין נמצאות בימי בין הזמנים. מאות בחורי הישיבה, הממשיכים את דרכו של מייסד הישיבה מרן האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע ופועלים בהדרכתו המתמדת של האדמו"ר מצאנז שליט"א, החלו בסדרי הלימוד המיוחדים להם.

השנה מתקיימת פתיחת הזמן בנסיבות מיוחדות: עקב עבודות שיפוץ מקיפות המתבצעות כעת בבניין הישיבה המרכזי "המתיבתא", הועברו הבחורים באופן זמני להיכל הגדול – היכל רוזנברג. הבחורים נכנסו למקום הלימוד הזמני בשמחה, והציפייה רבה לחנוכת בניין "המתיבתא" המשופץ, שצפויה להתקיים בעזרת השם בימים הקרובים, אז ישובו התלמידים למקומם הקבוע.

בתי המדרש של ישיבות צאנז בקרית צאנז, המשמשים זה שנים רבות כמרכז תורה ועמל, התמלאו שוב בקול תורה. בעוד השקט עדיין שורה ברחובות, בתוך כותלי בתי המדרש כבר נשמע הקול המוכר של לימוד התורה. עבור בחורי צאנז, תחילת הזמן אינה רק נקודה בלוח השנה, אלא התחלה של תקופת התעלות רוחנית. התחושה הבולטת בקרב התלמידים היא של כמיהה עזה לשוב אל ספסלי בית המדרש, אל עיון הסוגיות ואל אווירת הלימוד המיוחדת.

ההחלטה לפתוח את הזמן מוקדם משקפת את האופי המיוחד של צאנז, המעמידה את לימוד התורה בראש סדר העדיפויות. עבור הבחורים, המעבר מימי בין הזמנים אל סדרי הישיבה הוא התחייבות מחודשת לשקידה והתמדה, כפי שהנהיגו רבותיהם לדורותיהם.

הצלם משה גולדשטיין הגיע לנתניה כדי לתעד את רגעי פתיחת הזמן. הבחורים, לאחר שהתאקלמו בחדרי הפנימייה ושננו את תקנון הישיבה המדגיש את הדרך להצלחה בתורה וביראת שמים, התכנסו לסדר לימוד, ובתי המדרש התמלאו בקול תורה.

בשיא הפתיחה שמעו הבחורים את דבר הישיבה מפי ראש הישיבה, הגאון הצדיק רבי יוסף משה דב הלברשטאם שליט"א, ראש ישיבות צאנז ואב"ד צאנז ארה"ב. דבריו, המשלבים יראת שמים טהורה עם דרישה לגדלות בתורה, חיזקו את הבחורים לקראת פתיחת הזמן. ראש הישיבה שליט"א בירך את התלמידים והעניק להם הדרכה רוחנית לקראת הזמן הקדוש, והדגיש בפניהם את גודל האחריות המוטלת עליהם כבני תורה הממשיכים את שלשלת הקודש.