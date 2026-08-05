בבלי
איום על מקורות מימון

בריטניה חוקרת תורמים לישיבות ביו"ש

רשויות בריטניה פתחו בהליכים משפטיים נגד אזרחים שתרמו למוסדות תורה מעבר לקו הירוק • איגוד הישיבות פנה בדחיפות לשרים למניעת פגיעה במקורות המימון

איום חמור נוסף על מקורות המימון של מוסדות התורה: רשויות בריטניה פתחו בהליכים משפטיים נגד אזרחים בריטים שתרמו לישיבות הפועלות ביהודה ושומרון. הדבר התפרסם אמש (יום רביעי) בערוץ החדשות i24news.

ההליכים המשפטיים נפתחו בעקבות מדיניות חדשה שאימצה בריטניה לאחר שהכירה במדינה פלסטינית, הכוללת איסור על תמיכה בפעילות בהתנחלויות. מספר תורמים כבר קיבלו הודעות רשמיות על פתיחת הליכים משפטיים נגדם.

בעקבות המהלך הבריטי, איגוד הישיבות והסמינרים לבני חוץ לארץ פנה בדחיפות לשרים גדעון סער, יואב קיש ועמיחי שיקלי, בבקשה להתערבות ממשלתית מיידית.

באיגוד מזהירים כי ההליכים המשפטיים עלולים לגרום לנזק כבד לגיוס התרומות ולפגוע קשות במקורות המימון של מוסדות התורה.

יהודה ושומרוןבריטניהבבליאיגוד הישיבותתרומות לישיבות

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