איום חמור נוסף על מקורות המימון של מוסדות התורה: רשויות בריטניה פתחו בהליכים משפטיים נגד אזרחים בריטים שתרמו לישיבות הפועלות ביהודה ושומרון. הדבר התפרסם אמש (יום רביעי) בערוץ החדשות i24news.

ההליכים המשפטיים נפתחו בעקבות מדיניות חדשה שאימצה בריטניה לאחר שהכירה במדינה פלסטינית, הכוללת איסור על תמיכה בפעילות בהתנחלויות. מספר תורמים כבר קיבלו הודעות רשמיות על פתיחת הליכים משפטיים נגדם. בעקבות המהלך הבריטי, איגוד הישיבות והסמינרים לבני חוץ לארץ פנה בדחיפות לשרים גדעון סער, יואב קיש ועמיחי שיקלי, בבקשה להתערבות ממשלתית מיידית. באיגוד מזהירים כי ההליכים המשפטיים עלולים לגרום לנזק כבד לגיוס התרומות ולפגוע קשות במקורות המימון של מוסדות התורה.