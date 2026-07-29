'מבחן סיכה' על בבא בתרא | חבר ה'מועצת' התפעל מידיעות בני הישיבה

לקראת סיום הזמן התקיים בישיבת לבב חכמה בירושלים בראשות הגאון רבי בנימין גמליאלי מעמד הדרן עלך.

המעמד המרומם והמפעים נערך בראשות חבר מועצת חכמי התורה ור"י אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז ובהשתתפות צוות הישיבה וההורים.

ראש הישיבה העמיד את התלמידים בכור המבחן במשך שעה ארוכה על כל מסכת בבא בתרא שנלמדה בישיבה ואף ערך להם מבחן סיכה. התלמידים הראו את ידיעותיהם המופלגות בעיון ובבקיאות, במפרשים הראשונים והאחרונים בכל חלקי המסכת כשהגר"ר אלבז מביע את שמחתו והתפעלותו הרבה לנוכח שליטתם המוחלטת של בני הישיבה ואמר כי מכאן יצאו גדולי הדור הבא ורק בזכות התורה שלהם נינצל מכל אוייבנו.

בסיום המעמד פרצו הרבנים ובני הישיבה בריקוד מיוחד בשמחה והתלהבות לכבודה של תורה.