מעמד 'הדרן עלך' מרומם התקיים בישיבת 'לבב חכמה' בירושלים | חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז בחן את התלמידים במשך שעה ארוכה והתבטא בהתרגשות עצומה: "מכאן יצאו גדולי הדור הבא ובזכותם נינצל" | הורי התלמידים והרבנים פרצו בריקודים לכבודה של תורה | צפו (עולם הישיבות)
לקראת חג מתן תורה התכנסו תלמידי ישיבת 'לבב חכמה', לשמיעת שיחת התעוררות וחיזוק מפי ראש הישיבה הגאון רבי בנימין גמליאלי | ראש הישיבה חיזק את הבחורים במשך שעה ארוכה, עוררם בדברי מוסר בחשיבות עומק העיון בעמל ויגיעה | בסיום דבריו אמר ראש הישיבה: "צריך גדולי תורה שינהיגו את עם ישראל ומכם בעז"ה תצא תורה" (עולם הישיבות)