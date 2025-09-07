"ייתכן אדם שהוא ער, אבל באמת הוא ישן, וההסבר הוא שאדם שישן אינו מתקדם, אינו מחפש כיצד לעלות" | מה המשמעות של אלול? מה המשמעות של תקיעת שופר? כיצד עולים ומתגדלים בתורה ומה השירה של הבני תורה? | משא פתיחת 'זמן אלול' של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, בהיכל ישיבת "תורת שלמה" - פתח תקווה בראשות רה"י הגר"ז כהנא • צפו (עולם הישיבות)
ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן בביקור מרומם בישיבה לצעירים מצויינים תורת שלמה 'כהנא' בפתח תקווה | ראש הישיבה מסר שיחת חיזוק מיוחדת לבחורים, ערך שו"ת חינוך עם אנשי החינוך בעיר ולאחר מכן השתתף בישיבת צוות של הישיבה | סיקור ותיעוד (חרדים)
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
בחורי ישיבת 'בית דוד' בבני ברק פתחו היום את 'זמן אלול' ברוממות רוח. במעמד שהתקיים בהיכל הישיבה, שמעו דברי נועם וחיזוק מפי ראשי הישיבה, אשר בדבריהם עודדו את הבחורים על הזכות שנפלה בחלקם ללמוד תורה, והדגישו את החשיבות של התמדה ושקיעות | המסר המרכזי היה שהבחורים זכו להיות 'יושבי בית המדרש' ולא 'יושבי קרנות', וכי זכות זו היא ייחודית, המגנה עליהם משלל הסכנות החיצוניות | הדברים התקבלו בהתלהבות רבה בקרב הבחורים (עולם הישיבות)
במסגרת פתיחת 'זמן אלול' בעולם התורה, נפתחו שערי הישיבה המרכזית 'בית שמעיה' בבני ברק. את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה הגאון הרב שלמה אנגלנדר, בדבריו חיזק את התלמידים לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים | הישיבה כולה התמלאה בחורים, ששבו מסוף הקיץ בנחישות גדולה, והחלו ללמוד בשקידה רבה, כדי לצבור כוחות רוחניים לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)
הבוקר נפתחו שערי היכל הישיבה הכלל-חסידית של חסידי באבוב, בלב העיר בני ברק, לקראת פתיחתו של זמן אלול | התלמידים, שהגיעו בהמוניהם, פתחו את היום ברינה ובשמחה, כשקול לימוד התורה מילא את בית המדרש במשך שעות ארוכות | הבחורים שקדו על תלמודם והגו בתורה הקדושה מתוך שקיקה עצומה, לצדם, ישבו רבני הישיבה בירכתי ההיכל, והיו זמינים לענות לשאלות התלמידים, לחזק ולכוון אותם לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים (עולם הישיבות)
תיעוד ענק מרחובותיה השוקקות בבני ברק, אלפי תלמידי ישיבות פתחו את 'זמן אלול' בעיר | התקופה המשמעותית בעולם הישיבות החלה עם חזרתם של הבחורים להיכלי התורה לקראת הימים הנוראים | שוקי לרר התעורר עם שחר, ומגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)
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מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול' | עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה | צפו בתיעוד המרגש של הצלם שלומי כהן (עולם הישיבות)
מאות תלמידי רשת ישיבות צאנז בנתניה ובחיפה פתחו אתמול (שני) את זמן אלול | לרגל הפתיחה זכו לשמוע דברות קודש - דברי נועם מהאדמו"ר מצאנז שהדגיש את חשיבות לימוד התורה ובפרט בתקופה זו | בסיום השיחה זכו הבחורים להתברך (עולם הישיבות - חסידים)