ישיבת בית מאיר היא מוסד תורני חרדי מרכזי הממוקם בבני ברק, בראשות הגאון רבי צבי רוטברג. הישיבה ידועה בגישתה המעמיקה ללימוד התורה ובשמירה קפדנית על מסורת ישראל, תוך שילוב של פלפול תורני ברמה גבוהה עם אווירה של קדושה ויראת שמיים. בית המדרש הגדול של הישיבה משמש מרכז רוחני לתלמידים רבים המגיעים ללמוד בה.

ראש הישיבה, הרב צבי רוטברג, מוביל את המוסד בגישה המשלבת לימוד עיוני מעמיק עם חיבור רגשי לתורה ולמועדי ישראל. בסעודת ליל פורים האחרונה במעונו של ראש הישיבה בבני ברק, התקיים מפגש מרומם עם קהל מצומצם של תלמידים מקורבים ובני משפחה, שבמהלכו הפך השולחן לזירה של פלפול תורני מעמיק בהלכות החג. האירוע שיקף את הגישה הייחודית של הישיבה המשלבת שמחת החג עם "ריתחא דאורייתא" - התלהבות עמוקה מלימוד התורה.

הישיבה מקפידה על שמירת מסורות ישראל לדורותיהן, כפי שבא לידי ביטוי גם בקיום מנהגים מיוחדים במועדים השונים. בתשעה באב, ראש הישיבה מקיים מסורת של קריאת מגילת איכה בהיכל בית המדרש הגדול, תוך קינון על חורבן הבית עם מגילה מהודרת. מנהג זה משקף את הדגש שהישיבה שמה על חיבור רגשי למועדי ישראל לצד הלימוד העיוני.

בית מאיר מתמקדת בלימוד הבבלי ובהעמקה בסוגיות הש"ס, תוך דגש על שיטת הפלפול והעיון המסורתית. התלמידים זוכים להדרכה אישית מראש הישיבה ומהמגידי שיעור, ונחשפים לשיטות לימוד מעמיקות המבוססות על מסורת הישיבות הליטאיות. האווירה בישיבה מאופיינת בשקידה רבה ובמסירות ללימוד התורה.

המיקום של הישיבה במרכז בני ברק, העיר המכונה "עיר התורה", מאפשר לה להיות חלק מהמרקם התורני העשיר של העיר. הישיבה שומרת על קשרים הדוקים עם מוסדות תורניים נוספים בעיר ומהווה חלק מהנוף הרוחני החרדי בישראל. תלמידי הישיבה זוכים ללמוד בסביבה תורנית מעוררת השראה, המעודדת צמיחה רוחנית והתפתחות אישית.