בבלי
יוזמה מיוחדת של חסידות בעלזא

לקראת 'זמן אלול': טיסה חסידית מיוחדת לבחורי הישיבה

למעלה מ-200 בחורים הגיעו מארה"ב בטיסה ייעודית • אברכים שימשו כמלווים וכדיילים, ההודעות נמסרו באידיש • בסיום זכו להיכנס לחדרו של האדמו"ר לקבלת ברכה

החסידים על המטוס (צילום: א.מ.ש)

מרכז מוסדות בעלזא בארצות הברית ארגן לקראת פתיחת זמן אלול בישיבות החסידות בארץ הקודש יוזמה מיוחדת במינה: טיסת צ'רטר ייעודית עבור למעלה ממאתיים בחורים מרחבי ארצות הברית, העולים ללמוד בישיבות בארץ ישראל. במסגרת ההכנות לטיסה נפתחה עבור הבחורים מחלקה נפרדת בשדה התעופה קנדי בניו יורק, כאשר אברכים מטעם החסידות איישו את עמדות השירות והבידוק, וכך נשמר הצביון המיוחד כבר משלב הכניסה לשדה התעופה.

בחורי בעלזא בדרכם לארה"ק
בחורי בעלזא בדרכם לארה"ק| צילום: צילום: א.מ.ש.

כל מחלקת האקונומי במטוס הוקצתה באופן בלעדי עבור בחורי הישיבות. לאורך שעות הטיסה שררה אווירה תורנית, כשהבחורים בלבושם החסידי ניצלו את הזמן ללימוד תורה ולהכנה רוחנית לקראת זמן הלימוד בארץ הקודש. נציגים מטעם מרכז מוסדות בעלזא ליוו את הטיסה, כאשר אברכים שימשו כמלווים לאורך כל הדרך, חילקו מזון ומשקאות, ומסרו את הוראות הבטיחות וההודעות ברמקול בשפת האידיש. עובדים ונוסעים בשדה התעופה ציינו את התנהלותם המכובדת של הבחורים לאורך כל המסע. עם הנחיתה בארץ הקודש התקבלו הבחורים בחמימות על ידי הנהלת המרכז בארץ, וביום שישי זכו כולם לעבור בפני כבוד האדמו"ר מבעלזא בחדרו הקדוש, לקבל ברכה ושלום לקראת פתיחת זמן הלימודים.

האדמו"ר מבעלזא בברכת שלום לבחורי חו"ל
האדמו"ר מבעלזא בברכת שלום לבחורי חו"ל| צילום: צילום: א.מ.ש.
בעלזאזמן אלולטיסות צ'רטר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר