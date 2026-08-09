מרכז מוסדות בעלזא בארצות הברית ארגן לקראת פתיחת זמן אלול בישיבות החסידות בארץ הקודש יוזמה מיוחדת במינה: טיסת צ'רטר ייעודית עבור למעלה ממאתיים בחורים מרחבי ארצות הברית, העולים ללמוד בישיבות בארץ ישראל. במסגרת ההכנות לטיסה נפתחה עבור הבחורים מחלקה נפרדת בשדה התעופה קנדי בניו יורק, כאשר אברכים מטעם החסידות איישו את עמדות השירות והבידוק, וכך נשמר הצביון המיוחד כבר משלב הכניסה לשדה התעופה.

כל מחלקת האקונומי במטוס הוקצתה באופן בלעדי עבור בחורי הישיבות. לאורך שעות הטיסה שררה אווירה תורנית, כשהבחורים בלבושם החסידי ניצלו את הזמן ללימוד תורה ולהכנה רוחנית לקראת זמן הלימוד בארץ הקודש. נציגים מטעם מרכז מוסדות בעלזא ליוו את הטיסה, כאשר אברכים שימשו כמלווים לאורך כל הדרך, חילקו מזון ומשקאות, ומסרו את הוראות הבטיחות וההודעות ברמקול בשפת האידיש. עובדים ונוסעים בשדה התעופה ציינו את התנהלותם המכובדת של הבחורים לאורך כל המסע. עם הנחיתה בארץ הקודש התקבלו הבחורים בחמימות על ידי הנהלת המרכז בארץ, וביום שישי זכו כולם לעבור בפני כבוד האדמו"ר מבעלזא בחדרו הקדוש, לקבל ברכה ושלום לקראת פתיחת זמן הלימודים.