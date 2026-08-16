שעות ספורות לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם את פסק דינו בסכסוך הממושך על ישיבת פוניבז', נמשכת השקידה הרגילה על ספסלי הלימוד באם הישיבות בבני ברק. תיעוד מיוחד שצולם במקום מעיד על המשך השגרה התורנית: אלפי בחורים ואברכים יושבים בחברותות ושוקדים על תלמודם, כשקול התורה האדיר נשמע כרגיל בהיכלי הישיבה. הסערה המשפטית והכותרות המתעדכנות ברשת נותרו מחוץ לכותלי בית המדרש, שם נמשכת מסורת הלימוד שהונחלה מדור לדור.

השופטת יהודית שבח דחתה את בקשת הביטול שהגישו עמותת 'מסורת התורה' והגר"ש מרקוביץ, ואישרה את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין בסכסוך ארוך השנים. על פי פסק הדין, על תלמידי הרב מרקוביץ לפנות את מקרקעי הישיבה עד ליום ל' בספטמבר תשפ"ו. אך בתוך אולמות הלימוד עצמם, רעשי הרקע המשפטיים נותרו מאחורי הדלתות. התיעוד מראה את המשך השגרה התורנית הרגילה: בחורים יושבים בחברותות, קולות הלימוד מתערבבים זה בזה, והשקידה על הגמרא ממשיכה ללא הפרעה.

התמונות שצולמו מציגות את ליבת קיומה של ישיבת פוניבז' - לא הסכסוכים המשפטיים או הדרמות התקשורתיות, אלא הלימוד התורני המתמיד שהוא עיקר ייעודה של אם הישיבות. אלפי תלמידים ממשיכים לשקוד על תלמודם ולקיים את מסורת התורה, בלי קשר לסערות שמתרחשות מסביב.