פרסום ראשון: הגאון רבי נחשון שילר, ראש ישיבת 'אור שמואל' - מהישיבות הבולטות במגזר הליטאי בירושלים לצעירים מצויינים, מינה את בנו הגאון רבי שמואל שילר, לכהן כר"מ מן המניין בישיבה והחל מהשבוע הבא עם פתיחת שנת הלימודים בעולם הישיבות, הוא ימסור את השיעור היומי בעיון לתלמידי שיעור ב'.

ל'בבלי' נודע כי לא מדובר בחילופי גברא בישיבה הוותיקה, אלא בפיצול שיעור ב' ל-2 חלקים בשל הגידול המבורך במספר תלמידי הישיבה. הגר"ש שילר, הוא חתנו של הגאון רבי אליהו יצחק פינקוס מחשובי הת"ח בשכונת גבעת שאול.

למרות גילו הצעיר יחסית, הגר"ש שילר מוצב בשורת הראשונה של הר"מים בעולם הישיבות, כשדרכו במסירת שיעורים נחשבת להמשכת דרכו של סבו הגדול מרן הגר"ש רוזובסקי, שעל שמו הוא נקרא.

למינוי יש משמעות עצומה עבור הישיבה, בשל העובדה כי מינוי בנו של הגר"נ שילר לר"מ בכיר בצוות הישיבה מהווה קביעת יתד עבורו למלא ולרשת את מקום אביו ברבות הימים והשנים בראשות והנהגת הישיבה.

'אור שמואל' נחשבת לאחת מ-5 הישיבות קטנות המובילות במגזר הליטאי בירושלים, כשרוב מוחלט של בוגרי הישיבה ממשיכים בישיבות המובילות במגזר הליטאי. למעשה, למעלה מ-80% ממסיימי שיעור ג', משתלבים בישיבות חברון, פוניבז', תפרח, אור ישראל, בית מתתיהו, מיר ברכפלד ועוד.