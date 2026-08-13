הרב נחשון שילר משמש כראש ישיבת אור שמואל, אחת הישיבות המרכזיות לצעירים במגזר הליטאי. הרב שילר ידוע כמחנך ודרשן מוערך, המשלב בהוראתו עומק תורני עם רלוונטיות לחיי היום יום. במסגרת תפקידו הוא מוביל מאות תלמידים בלימוד תורה ובעיצוב אישיותם הרוחנית והערכית.

תרומתו של הרב שילר לעולם הישיבות והחינוך התורני בישראל באה לידי ביטוי בהכשרת דור של תלמידי חכמים ומחנכים, רבים מהם ממשיכים את דרכו במוסדות חינוך שונים. הישיבה בראשותו ממשיכה לצמוח ולהתפתח, ומהווה כתובת מבוקשת עבור צעירים המחפשים מסגרת לימודית איכותית.