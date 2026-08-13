ההיערכות לפתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשכת בימים אלו, כאשר הנהלת הישיבה מתכוננת לקבל את פני התלמידים ביום ראשון הקרוב במתחם הישיבה - זאת למרות שכבאות והצלה עדיין לא נתנו את אישורם לכך.

המשגיח הגאון רבי אברהם קוזוקין שליט"א הורה ביום חמישי להיערך לקראת חזרת הבחורים למתחם הישיבה בעוצם ביום ראשון, ולפתוח שם את זמן אלול כמתוכנן.

הוראה זו ניתנה על אף שכבאות והצלה הבהירו לרבני הישיבה כי נכון לשעה זו אין אישור רשמי לחזרת התלמידים למתחם. גורמי הכבאות ציינו בפני הנהלת הישיבה שבשלב הנוכחי אין להגיע למקום.

בימים האחרונים התקיימו עבודות שיפוץ נרחבות במתחם הישיבה, במטרה לתקן את הליקויים שהתגלו ולהביא להכשרת המקום. העבודות כללו שיפוצים במטבח ובאזורים נוספים בישיבה.

במקביל לעבודות השיפוץ, התקיימו דיונים ומגעים עם הגורמים הרלוונטיים בכבאות והצלה, בניסיון לקבל אישור לפתיחת זמן אלול במתחם. אולם עד כה המאמצים טרם הניבו את התוצאה המיוחלת, והאישור עדיין לא התקבל.

עם זאת, ההנחיה שמועברת לבחורים בשלב זו היא להגיע ביום ראשון למושב עוצם ולפתוח שם את זמן אלול.

הערב (חמישי) צפוי להתקיים בבית הכנסת "משכנות יעקב" בבני ברק מפגש היכרות ושיעור פתיחה לבחורי שיעור א' החדשים, בהשתתפות רבני הישיבה.

בימים הקרובים יתברר האם תושג הבנה עם כבאות והצלה שתאפשר את פתיחת הישיבה בעוצם באישור רשמי, או שמא תידרש הישיבה למצוא פתרון חלופי לפתיחת זמן אלול.