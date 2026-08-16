פתח ישיבת פוניבז'

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת יהודית שבח, פרסמה היום (יום ראשון) החלטה המאשרת את פסק הבוררות שניתן על ידי השופט בדימוס דוד חשין בסכסוך הממושך סביב ישיבת פוניבז'. ההחלטה דחתה את הבקשה לביטול פסק הבוררות שהגישו עמותת 'מסורת התורה', הגר"ש מרקוביץ' שליט"א והרבנית ציפורה מרקוביץ תחי'.

ההחלטה, המשתרעת על פני תשעה עשר עמודים, קובעת כי על תלמידי הגר"ש מרקוביץ' לפנות את שטח הישיבה עד ליום ל' בספטמבר תשפ"ו. השופטת ציינה כי אף שהשופט חשין קבע במקור מועד מוקדם יותר בחודש יולי, הרי שמועד זה כבר עבר, ובהתחשב בכך שאנו נמצאים "בפתחם של הימים הנוראים", הוחלט לדחות את מועד הפינוי. השופטת הוסיפה והביעה תקווה שהפינוי "יבוצע ללא החרפה נוספת". מעבר להוראת הפינוי, פסק הבוררות שאושר אוסר על הגר"ש מרקוביץ' ועל הגורמים הפועלים עמו לעשות שימוש בסימן המסחרי של הישיבה, לרבות השם "ישיבת פוניבז'" והלוגו שלה. כמו כן, נאסר על הגר"ש מרקוביץ' להשתמש בתואר "ראש ישיבת פוניבז'". בנוסף לכך, חויבו המבקשים לשלם לישיבת פוניבז' (חל"צ) ולהרב אליעזר כהנמן שליט"א הוצאות משפט בסכום של 75,000 שקלים.

הביקור של שגריר ליטא בפוניבז'

"מעשים בזויים ושפלים העולים כדי חילול השם"

בהחלטתה, מתחה השופטת שבח ביקורת חריפה על ההתנהלות שהתקיימה בגבעת הישיבה לאורך השנים. היא דחתה באופן מוחלט את הטענה שהועלתה מטעם עמותת 'מסורת התורה', לפיה "פסק 2000" ההיסטורי העניק לגר"ש מרקוביץ' זכויות קבועות ובלתי ניתנות לביטול בהנהגה הרוחנית של הישיבה.

לדברי השופטת, הזכויות שהוענקו במקור פקעו לאחר שהגר"ש מרקוביץ', לטענתה, "חתר תחת הפסק ותכליתו, בשרשרת מעשים שהשתרעו בעקביות על פני שנים". היא הסתמכה על הקביעות העובדתיות של הבורר חשין, שקבע כי הוקמה "ישיבה בתוך ישיבה" ונוצר פילוג בין התלמידים.

השופטת התייחסה לאירועי האלימות שהתרחשו בגבעה ותיארה אותם כ"זירת מלחמה המאופיינת בשימוש בכוח הזרוע, פרעות, אלימות, וונדליזם... מעשי אלימות וונדליזם בזויים ושפלים... העולים כדי חילול השם". היא הוסיפה במילים חריפות כי "טענת 'הזכות הנצחית' של ראש ישיבה אמורה 'להסמיק' כשמציבים מולה את שרשרת המעשים שביצע הרב מרקוביץ או בשמו ובהרשאתו כמנהג, במחילה, אחרון העבריינים".

הביקור של שגריר ליטא בפוניבז'

רקע: מחלוקת ארוכת שנים

המחלוקת סביב ישיבת פוניבז' החלה בשנות התשעים והחריפה עם היחלשותו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בסוף שנות התשעים. הסכסוך, שגרם לקרע עמוק בתוך הציבור החרדי והשפיע על אלפי משפחות, התפשט כמעט לכל תחום בעולם הישיבות. גדולי ישראל בעשרות השנים האחרונות היו מעורבים בניסיונות שונים לפתור את המחלוקת.

לפני כארבע שנים מונה השופט בדימוס דוד חשין לתפקיד בורר בסכסוך. בפסק הבוררות שפרסם, קבע השופט חשין כי הצד של הגר"ש מרקוביץ' יידרש להתפנות מגבעת הישיבה וכן ישלם פיצוי כספי. כעת, לאחר שבית המשפט המחוזי אישר את הפסק, נראה כי הסכסוך מתקרב לסיומו מהבחינה המשפטית.

בסיום ההחלטה, קבעה השופטת שבח כי פיוס בין הצדדים בגבעה אינו אפשרי בשלב זה, וכי המשך הסכסוך עלול להביא לנזק חמור. לפיכך, התוצאה "משקפת את המציאות הכואבת, הדורשת הפרדה תוך סילוקו של המחנה הסורר".

הביקור של שגריר ליטא בפוניבז'

"נערער לבית המשפט העליון"

מצד עמותת 'מסורת התורה' נמסר כי בכוונתם להגיש ערעור לבית המשפט העליון. במסגרת הבקשה לביטול פסק הבוררות שהוגשה בעבר, נטען כי הבורר חרג מסמכותו באופן קיצוני כאשר החליט לבטל את "פסק 2000" ההיסטורי – המסמך שעיגן את מעמדו של הגר"ש מרקוביץ' כראש ישיבה קבוע.

לטענת המבקשים, המיוצגים על ידי משרד עורכי הדין מיתר, הבורר המציא "תנאי מכללא" שלא היה קיים כדי לקבוע שזכויותיו של הגר"ש מרקוביץ' פקעו למפרע כבר בשנת תשס"ז. "קביעה שנולדה יש מאין", נכתב בבקשה. "הבורר הפך את הקערה על פיה, הוא יצר מציאות משפטית חדשה ששוללת רטרואקטיבית 20 שנה של זכויות והסתמכות קהילתית".

עם זאת, בית המשפט המחוזי דחה את כלל הטענות ואישר את פסק הבוררות במלואו. השאלה היא האם בית המשפט העליון יסכים לדון בערעור או שהחלטת השופטת שבח תישאר בתוקפה.