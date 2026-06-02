מוטי בבצ'יק הוא עוזרו הבכיר של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף מאגודת ישראל, ופעיל פוליטי בכיר בציבור החרדי. בבצ'יק הוא בנו של הגאון רבי בן ציון בבצ'יק זצ"ל, שהיה רב חסידי גור בקריית גת ומחבר הספר 'בצר במדבר', שהלך לעולמו בשנת 2024 בגיל 72. הוא משמש כגשר בין הזירה הפוליטית לעולם החסידות.

בבצ'יק עלה לכותרות בשיא משבר חוק הגיוס כאשר נחשף כי הוא נפגש יחד עם ח"כ גולדקנופף בחשאי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתקופה שבה הצדדים שידרו כלפי חוץ נתק מוחלט. הפגישה החשאית חשפה את הערוצים הסמויים שפעלו מאחורי הקלעים בעיצומו של המשבר הפוליטי בין המפלגות החרדיות לבין ראש הממשלה.

במהלך המתיחות הפוליטית בין הממשלה למפלגות החרדיות, יצא בבצ'יק בביקורת חריפה נגד ראש הממשלה נתניהו. בראיון שהעניק, הוא טען כי החרדים כבר לא חלק מגוש הימין וכי נתניהו שיקר לציבור החרדי. התבטאויותיו הביאו לתגובה חריפה ממפלגת הליכוד, שהגיבה: "איננו שופטים אדם בשעת צערו", בהתייחסות לאבלו על אביו.

בעקבות ביקורתו הפומבית על ראש הממשלה, דווח כי נתניהו הורה לשר חיים כץ להביא לסיום תפקידו של בבצ'יק. בתגובה לפיטורים, הגיב בבצ'יק בחריפות: "את האמת איש לא יוכל להשתיק! על ראש הממשלה נתניהו לבוא בטענות אך ורק ליועצי האחיתופל שלו". הפיטורים הפכו לסמל למחיר שמשלמים פעילים פוליטיים על ביקורת פומבית על ראש הממשלה.

מעבר לפעילותו הפוליטית, בבצ'יק מקיים קשרים הדוקים עם חצר נדבורנה ירושלים. הוא השתתף במעמד הוקרה לבוני בניין הקהילה של נדבורנה ברמה ד', שם הכריז האדמו"ר על השם החדש 'גדולת מרדכי'. ברגע מרגש, עבר בבצ'יק לקבל יין מבורך מידיו של האדמו"ר מנדבורנה ירושלים והתברך בחמימות, מה שמעיד על מעמדו המיוחד בחצר.

בחגיגות ל"ג בעומר בחצר נדבורנה ירושלים, זכה בבצ'יק להעביר לאדמו"ר את שרביט הכסף טרם מעמד הדלקת המדורה. תפקידו זה מדגים את מעמדו הבכיר בחצר ואת האמון שרוחש בו האדמו"ר. בבצ'יק משתתף באופן קבוע באירועי החצר ומשמש כנציג של הקהילה בזירה הציבורית והפוליטית.

פעילותו של בבצ'יק משקפת את הקשרים המורכבים בין הזירה הפוליטית החרדית לעולם החסידות. כעוזרו של ח"כ גולדקנופף ממפלגת אגודת ישראל, הוא מעורב בהתנהלות הפוליטית של יהדות התורה ובקשרים עם דגל התורה. מעמדו הכפול - כפעיל פוליטי וכמקורב חצר - מאפשר לו לשמש כגשר בין עולמות שונים בציבור החרדי ולהשפיע על התהליכים הפוליטיים מאחורי הקלעים.