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פרש או לא?

דיווח: מוטי בבצ'יק עזב את משרד השיכון - אבל עדיין משתמש בשירותיו

למרות שפרש מתפקידו בשנה שעברה, עובדת במשרד השיכון - בלשכת השר חיים כץ - ממשיכה לנהל את הלו"ז של מוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף  ולתאם עבורו פגישות | עובד לשכה נוסף החל להסיע לאחרונה את בבצ'יק עם רכב של משרד השיכון (פוליטי)

בבצ'יק (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרש - אבל לא עזב: עובדת במשרד השיכון - בלשכת השר חיים כץ - ממשיכה לנהל את הלו"ז של , עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף שפרש מתפקידו בשנה שעברה, ולתאם עבורו פגישות. כך על פי דיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

עוד דווח כי עובד לשכה נוסף החל להסיע לאחרונה את בבצ'יק עם רכב של משרד השיכון, לאחר שעובד לשכה אחר חדל מלעשות זאת לאחר חשיפת הסוגייה בערוץ.

מלשכת שר הבינוי והשיכון נמסר בתגובה: "הטענות בפנייתך אינן מוכרות. עובדי הלשכה מכחישים בתוקף קיום פעילות שאינה קשורה במשרד ובמשימותיו".

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