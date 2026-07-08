הטיפול של ד"ר ביבי: נתניהו מגחך על מבקריו בתקשורת בסרטון חדש | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו מפרסם הערב (רביעי) סרטון בחירות חדש ומפתיע בחשבונותיו ברשתות החברתיות, תחת הכותרת "ד"ר ביבי".

הסרטון, המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI) ודיפ-פייק, מציג פרודיה משעשעת אך עוקצנית על פרסומות לתרופות מרשם, המיועדת למי שהוא מגדיר כסובלים מתסמונת "מרלב"ת" (מה רק לא ביבי תסמונת).

בסרטון נראה נתניהו כשהוא לבוש בחלוק רופא לבן, סטטוסקופ לצווארו ותג שם רשמי, כשהוא פונה אל המצלמה ומפרט את תסמיני ה"מחלה": אובססיה, חרדות, וצפייה בלתי פוסקת באולפני החדשות.

"ד"ר נתניהו" מסביר כי למרבה המזל ישנו מרפא, ומציג "עדויות" של מטופלים קודמים. על המסך מופיעים פניהם וקולותיהם המהונדסים של אנשי תקשורת ומבקרים חריפים שלו, כמו בן כספית, רביב דרוקר וגיא פלג, המודים בקולם (המופק בבינה מלאכותית) כי בזכות הטיפול של הדוקטור הם סוף סוף ישנים טוב בלילה וחשים הקלה.

בסיום הסרטון מציע נתניהו את ה"פרוטוקול הרפואי" שלו: כיבוי ערוצי התבהלה, הפסקת בליעת ה"פייק", נטילת "בימול" בכל בוקר ו"ביצין" לפני השינה, וממליץ למי שחווה התקף חרדה בזמן הצהרותיו פשוט לשתות כוס מים.

הפרסום הנוכחי מעורר עניין רב לא רק בגלל השימוש בטכנולוגיה המתקדמת, אלא בעיקר בשל הדמיון המוחלט, הכמעט אחד לאחד, לסרטון שפרסם רק לפני כשבוע נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ ברשת החברתית שלו. טראמפ הופיע באותו פורמט בדיוק כרופא המציע תוכנית טיפול ל"תסמונת הפרעת טראמפ", תוך שימוש בדיפ-פייק של שחקני הוליווד ואנשי תקשורת אמריקאים כמו וופי גולדברג ורוברט דה נירו.

פרשנים פוליטיים מצביעים על כך שההחלטה של נתניהו לאמץ את אותו הקו במדויק אינה מקרית, ומדובר בצעד מתוחכם במיוחד. הדמיון המובהק בין הסרטונים מייצר תחושה מובהקת של "גורל משותף" בין שני המנהיגים, המתמודדים שניהם עם ביקורת תקשורתית עזה. להערכת אותם פרשנים, קהל היעד האמיתי של הסרטון אינו בהכרח הבוחר הישראלי בקלפי, אלא דווקא הממשל והמערכת הפוליטית בוושינגטון, שם מבקש נתניהו לאותת על קשר רעיוני ואסטרטגי עמוק עם המנהיג האמריקאי ושיטות העבודה שלו.