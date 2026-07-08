כמעט שלוש שנים אחרי הטבח: השרידים החדשים שנמצאו בכפר עזה

שרידי אדם נוספים, הכוללים שיניים ועצמות, אותרו היום (רביעי) בשכונת הדור הצעיר בקיבוץ כפר עזה ונשלחו באופן מיידי לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. כך דווח ב-Ynet.

הממצאים המצמררים התגלו על ידי בני משפחתו של רס"ן (במיל') ניראל זיני הי"ד, אשר נרצח באכזריות על ידי מחבלי חמאס במהלך הטבח ההמוני ב-7 באוקטובר.

מאז אותו יום נורא ועד היום, ראשו של זיני הי"ד לא נמצא, ובני המשפחה ממשיכים בחיפושים ובסריקות באזור בניסיון להביא את כל חלקי גופתו לקבורה כהלכה. כזכור, שישה ימים לאחר שנרצח ניראל, התבשרו הוריו, אמיר ואסנת, על הבשורה המרה כי כבר אינו בין החיים. אולם, המכה הקשה השנייה נחתה עליהם רק לאחר שכבר סיימו את מסע הלוויה והקבורה, אז התברר להם כי ראשו של בנם נערף על ידי מחבלים במהלך הטבח.

התגלית הנוכחית מעוררת מחדש את המתח והכאב המלווים את משפחות הנרצחים והנעדרים, כאשר כעת ממתינים כולם לתוצאות הבדיקות הפורנזיות שיקבעו בוודאות את זהות השרידים. הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית מתבצע באמצעות טכנולוגיות מתקדמות והשוואת דגימות DNA, במטרה לתת תשובה חותכת למשפחה המצפה למידע.

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יצוין כי אין זו הפעם הראשונה בתקופה האחרונה שבה מתגלים שרידים באזור הקרבות בקיבוץ. רק בחודש שעבר אותרו שרידי אדם אחרים בשטח הקיבוץ, אולם בתום בדיקה קפדנית וממושכת של גורמי המקצוע התברר כי לא היה מדובר בחלל יהודי, אלא בשרידיו של אחד ממחבלי הנוח'בה שחוסלו במקום במהלך חילופי האש עם כוחות הביטחון.