בבלי
רגע לפני השיגורים מאיראן

חשיפה: ח"כ גולדקנופף ובבצ'יק נפגשו בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו 

בשיא משבר חוק הגיוס וכשכלפי חוץ הצדדים משדרים נתק מוחלט וקרב האשמות, ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק נפגשו אמש בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)

גולדקנופף ובבצ'יק בפגישה עם נתניהו (ארכיון)

שעה קלה לפני שדובר צה"ל הודיע אמש (ראשון) על היערכות לקראת ירי אפשרי מאיראן, ראש הממשלה נפגש עם יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ ו, האיש החזק בחסידות גור.

ל'בבלי' נודע כי בבצ'יק וגולדקנופף נפגשו עם נתניהו במשרד ראש הממשלה בירושלים והשיחה בין הצדדים נמשכה דקות ארוכות.

במהלך השיחה התבטא גולדקנופף: "אנחנו פרשנו כי הבטחתם לרבי מגור את ולא עמדתם בהבטחה, אנחנו מחכים שתעמוד במילה שלך", נתניהו השיב בתמיהה: "אתם רוצים שנעביר את החוק עכשיו".

כמו כן, במהלך השיחה פנה גולדקנופף לנתניהו: "ככה לא מתנהגים בין חברים, למה דרשת שיפטרו את בבצ'יק ממשרד השיכון?". נתניהו השיב: "אני לא דרשתי שיפטרו אותו".

גורם בלשכת ראש הממשלה שנחשף לדבר הפגישה אמר ל'בבלי': "הופתענו מהפגישה הזו, הצמד הזה לא דרך פה תקופה ארוכה מאוד, זה אירוע משמעותי שהם נפגשים עם רה"מ אחרי חודשים ארוכים של נתק כלפי חוץ".

גורמים בלשכת גולדנקופף טוענים בשיחה עם 'בבלי': "מדובר בפגישה באקראי".

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