במעמד חגיגי ומרומם שנערך בשבוע שעבר בחריש, הוכתר הגאון רבי אשר זגדון לרב העיר הראשון, בהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז. מאות תושבי העיר, רבנים ואישי ציבור השתתפו באירוע שנערך באולם הספורט העירוני, ביניהם שר המשפטים והשר לשירותי דת יריב לוין וראש העיר יוחאי פרג'י. הרב יוסף עמר, איש החינוך, הנחה את המעמד שנערך באווירה של התרוממות רוח. בטקס ההכתרה הרשמי הוענקו לרב זגדון תשמישי הכבוד, והראשון לציון הלביש אותו בחלוקא דרבנן, לסימן כניסתו הרשמית לתפקידו ונשיאתו בעול הציבור.

הראשון לציון נשא את הדברים המרכזיים במעמד, ועמד על חשיבותם של רבני ערים ומורי הוראה בעלי שיעור קומה, שישמשו כתובת תורנית והלכתית לכלל הציבור. הרב ציין כי בחריש מתגוררת אוכלוסייה מגוונת, וכי הרב זגדון הוא רב של כולם ויודע להכיל את כולם. בדבריו הדגיש את החשיבות של פעילות מתוך מאור פנים, קירוב לבבות ומתן מענה הלכתי נגיש לתושבים, כהמשך למורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בביסוס עולם הרבנות והרחבת המענה התורני בערי ישראל.

הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, אמר בדבריו: "זכתה העיר הזאת שצומחת וגודלת, שהכתירה לראשה רב בעל שיעור קומה, בעל ידע, חביב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". הגר"א זגדון נשא את נאומו כרב העיר לאחר טקס ההכתרה, וציטט את דברי חז"ל: "לא שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם". הרב הדגיש כי תפקיד הרבנות נועד בראש ובראשונה לסייע לציבור, לקרב ולהנגיש לתושבי העיר את התורה ומסורת ישראל, ולהמשיך בעשייה מתוך אהבה וחיבה. יו"ר ש"ס בחריש, שלמה פרץ, נשא דברים והעביר את ברכתו של יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, שלא יכול היה להגיע למעמד.