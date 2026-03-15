לקראת חג הפסח הבעל"ט, הגיע הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטוורפן, לעקוב מקרוב אחר שחיטת הבשר עבור תושבי עירו |בשל החוק הבלגי האוסר על שחיטה כשרה בתחומי המדינה, נאלצו בקהילה להעתיק את מערך השחיטה המהודר לבית השחיטה במנצ'סטר שבאנגליה | הגאב"ד עמד מקרוב על כל פרט ופרט בתהליך, כדי להבטיח רמת כשרות ללא פשרות עבור הקהילה (חרדים)
תיעודים מטרידים מהעימותים במנצ'סטר מעוררים זעם בבריטניה: מפגינים המזוהים עם המשטר האיראני הגיעו רכובים על סוסים לעצרת הזיכרון לעלי חמינאי, ועל פי הדיווחים השתמשו בהם כדי לרדוף אחרי מפגיני הנגד (חדשות בעולם)
קשר בל יינתק: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט וויליאמסבורג שהה בשבת האחרונה בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, שם התקבל בכבוד על ידי קהל חסידיו ומעריציו המקומיים | במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות הטהורים בהתרוממות רוח מיוחדת | צפו בתיעוד מצאת השבת בצילו (חסידים)
בית המשפט בבריטניה הרשיע שני מחבלי דאע"ש שתכננו פיגוע ענק נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר | הפיגוע שנמנע עלול היה להיות "הגדול ביותר בתולדות בריטניה" | סוכן סמוי הצליח לחדור להתארגנות והצליח להפליל את המחבלים | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
מלך בריטניה צ'ארלס השלישי ביקר היום את הקהילה היהודית בבית הכנסת במנצ'סטר, לאחר הפיגוע הנורא שביצע ג'יהאדיסט בבוקר יום הכיפורים, מתקפה שגבתה את חייהם של שניים מחברי הקהילה | תיעוד יוצא דופן (חדשות, בעולם)
המשטרה במנצ'סטר מסרה כי ג’יהאד אל־שמי, שביצע את הפיגוע בבית הכנסת "היטון פארק" וגרם למותם של שני מתפללים יהודים, התקשר למוקד 999 לפני שנורה למוות והצהיר על נאמנותו לדאעש | אל־שמי דרס מתפללים, דקר כמה מהם, ולבש חגורת נפץ שהתבררה כמטען דמה | מהירי המשטרתי נהרג גם אחד הקורבנות בשוגג | ארבעה מהעצורים בחשד למעורבות צפויים להשתחרר בקרוב ללא כתב אישום (חדשות)
במשטרת מנצ'סטר הבהירו כי היריות היחידות שנורו היו של שוטרים – ואחת מהן פגעה למוות במתפלל יהודי | ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר הגיע לזירה ונפגש עם הקהילה | שרת הפנים קראה לבטל את ההפגנות הפרו-פלסטיניות בצל הפיגוע (בעולם)
הרב דניאל ווקר, משלוחי חב"ד במנצ'סטר, הפגין תושייה ואומץ ברגעי האימה בפיגוע הדקירה והדריסה בבית הכנסת ביום כיפור, וסייע למנוע אסון כבד יותר כשנעל את הדלתות ובלם את המחבל | יהודי אנגליה מהללים אותו ומוקד הביטחון של חב"ד פרסם הודעה מיוחדת: "הציל רבים ממסכת דמים נוספת" | חברים בקהילה זועמים: "התרענו בפני הממשלה – והיא התעלמה" (אקטואליה)
בפיגוע הקטלני ביום הכיפורים נרצחו שני מתפללים – אדריאן דולבי ומלווין קרביץ, חברי הקהילה היהודית | רב בית הכנסת הפגין תושייה כשנעל את הדלתות והוביל את המתפללים למקום בטוח | המחבל, אזרח בריטי ממוצא סורי בן 35, חוסל בירי המשטרה (בעולם)
פיגוע דקירה ודריסה התרחש הבוקר בבית הכנסת "היטון פארק" במנצ'סטר שבאנגליה, במהלך תפילות יום הכיפורים. שני בני אדם נרצחו וארבעה נוספים נפצעו. המחבל נורה וחוסל בידי המשטרה. מתפללים ומאבטחי המקום הצליחו למנוע ממנו לחדור לבית הכנסת ולבצע טבח גדול יותר. שגרירות ישראל בלונדון גינתה: "יש להבטיח את ביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה" | "נתניהו: חולשה אל מול הטרור רק מביאה עוד טרור" (בעולם)
בית הכנסת הוותיק של חסידות ויז'ניץ במנצ'סטר שנוסד לפני יותר מ-30 שנה נהרס, ובמקומו ייבנה מרכז חדש לתורה, תפילה וחסידות הכולל בית כנסת גדול, מקווה טהרה ואולם שמחות | אב"ד החסידות הגיע לעקוב מקרוב אחר גניזת ארון הקודש (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, החתן מבכירי ישיבת ויז'ניץ הרב ישעי' קאהן, בן לבנו הגה"צ רבי ישראל קאהן אב"ד תולדות אברהם יצחק ארה"ב | השמחה הגדולה נחוגה בעיר ביתר | צפו בתיעוד (חסידים)