הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

מסמכים פנימיים שהגיעו לידי המועצה הלאומית האיראנית-אמריקאית חושפים תיאום נרחב בין רשויות ההגירה בארצות הברית לבין הרפובליקה האיסלאמית של איראן במהלך שנת 2025. מדובר במאות הודעות דואר אלקטרוני המתעדות שיתוף פעולה מפורט להחזרת למעלה ממאה אזרחים איראניים לארצם במסגרת שלוש טיסות שבוצעו בחודשים ספטמבר ודצמבר 2025 וינואר 2026.

מהמסמכים עולה כי נציגי השגרירות האיראנית השפיעו באופן ישיר על הרכב רשימות הגירוש, כאשר רשות ההגירה והאכיפה האמריקאית (ICE) נענתה לבקשות לשינויים ברגע האחרון. "לפי בקשת שגרירות איראן הוספתי מספר מקרים", כתב פקיד בכיר ב-ICE בסוף חודש אוגוסט. כעבור שבוע בלבד שונה המצהיר פעם נוספת בעקבות פגישה עם מנהל השגרירות האיראנית. במסמך מיום 26 בספטמבר צוין כי השגרירות האיראנית הוסיפה בקשות עבור שלושה איראנים נוספים, זמן קצר בלבד לפני ביצוע הטיסה הראשונה. התיאום בין שתי המדינות נמשך גם במהלך תקופת הלחימה בת שנים עשר הימים בין ארה"ב וישראל לאיראן ביוני 2025, כאשר הלחץ להשלמת הגירושים הגיע מהדרגים הבכירים ביותר בממשל טראמפ. המדיניות שנחשפה מהווה שינוי דרמטי מהנוהג שנהג במשך עשרות שנים, במסגרתו ניתן מקלט למתנגדי המשטר האיראני. גירוש אזרחים למדינה המבצעת רדיפות אלימות נגד אזרחיה עורר ביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות אדם, בעוד שמשרד הביטחון הפנים האמריקאי נמנע מלהגיב לפרסומים. דובה הצילה את גוריה בטיפוס מרשים בבלי | 19.08.26 בחודש ספטמבר 2025 אישרו גורמים איראניים כי כארבע מאות איראנים מועמדים להחזרה במסגרת הסכם עם ממשל טראמפ. התקשורת בין הצדדים התנהלה בחלקה באמצעות גורמים קטאריים ובחלקה בפגישות ישירות עם הממשל האיראני. לא ברור אם המגורשים חזרו מרצונהם או שהדבר נכפה עליהם. מהמסמכים עולה כי לפחות אדם אחד גורש בטעות מבלי שהיה ברשימות הסופיות. "איראני שלא נכלל במצהיר הסופי ששלחנו למשרד הפנים הקטארי הועלה לטיסה", כתב פקיד אמריקאי, ונענה בתשובה: "אין לי מושג איך המקרה הזה עבר למטוס".

נתניהו וטראמפ ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

הלחץ לביצוע הגירושים הגיע מהדרגים הבכירים ביותר בממשל טראמפ. ימים ספורים לאחר שהנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית קריאה "על כולם להתפנות מיידית מטהראן!", הגדיר מנהל ICE לשעבר, טוד ליונס, את החזרת המהגרים כ"עדיפות".

פקידים בכירים הזהירו כי "ההרחקה תתברר כקשה" בשל סגירת המרחב האווירי, אך מנהל הגירושים מרקוס צ'ארלס הורה להכין תכנית עבור חמישים ושמונה עצורים ואמר: "אנו זקוקים לתכנית קדימה בהקדם האפשרי". פקיד נוסף קרא לכל העובדים "לזהות פתרון לעדיפות זו של הבית הלבן".

נשיא המועצה הלאומית האיראנית-אמריקאית, ג'מאל עבדי, מסר כי המיילים סותרים את טענות הממשל. עבדי ציין כי "זה מראה שהעדיפות העליונה כאן הייתה לגרש כמה שיותר אנשים בכל אמצעי שנחוץ", תוך שהוא מבקר את שיתוף הפעולה עם משטר שרודף את אזרחיו.

מעבר לתיאום הלוגיסטי, רשות ההגירה האמריקאית אפשרה לנציגים איראניים להיפגש עם עצורים בתוך מתקני ההגירה. אחד עשר עצורים איראנים טענו בתביעה משפטית מחודש יוני כי נכפה עליהם להיפגש עם נציגי הממשל האיראני שידעו פרטים חסויים על בקשות המקלט שלהם.

החוק האמריקאי אוסר באופן מפורש על שיתוף מידע חסוי של מבקשי מקלט עם מדינת המקור. משרד הביטחון הפנים דחה בתוקף את ההאשמות ומסר ביולי כי "הטענות לפיהן ICE שיתפה רישומי בקשות מקלט עם ממשלת איראן הן שקריות לחלוטין".

החשיפה מגיעה על רקע מלחמה כלכלית שהכריז טראמפ נגד איראן, כאשר הנשיא האמריקאי מאיים בסנקציות חמורות על כל מדינה שתסייע לטהראן. עם זאת, המיילים מעלים שאלות קשות לגבי אופי היחסים בין וושינגטון לטהראן מאחורי הקלעים, בעוד ששתי המדינות מציגות לכאורה עמדות עוינות בזירה הציבורית.