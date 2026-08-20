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תאונה חריגה בארה"ב

משאית עמוסה בדיונונים התהפכה: כך זה נראה

תאונה חריגה בעיירת נראגנסט: המטען נשפך על הכביש, והריח החריף התפשט באזור לאחר שהדיונונים נותרו בשמש

חריגה אירעה בימים האחרונים בעיירת החוף נראגנסט שבמדינת רוד איילנד שבארה"ב, כאשר משאית שהובילה מטען של דיונונים התהפכה ושפכה חלק ניכר מתכולתה על פני הכביש. הדיונונים שנשפכו נותרו על הכביש במשך שעות ארוכות תחת חום השמש, והפיצו ריח חריף שהתפשט ברחבי האזור.

על פי הדיווחים, המשאית הייתה בדרכה למפעל לעיבוד דגים כאשר הנגרר שלה התנתק ממנה והתהפך במהלך ביצוע פנייה. צוותי החירום שהוזעקו למקום נאלצו להיעזר בציוד כבד ובמשאית אשפה על מנת לפנות את ערימות הדיונונים שהצטברו על הכביש, והצומת נאלץ להישאר סגור במשך כשמונה שעות.

"הריח החל להתפשט לאחר שהדיונונים שכבו בשמש במשך מספר שעות", סיפר קפטן ראיין פרסט ממשטרת העיירה. נהג המשאית והנוסע שנסע לצידו יצאו מהתאונה ללא פגע.

גורמים במשטרת נראגנסט בחרו להתייחס לאירוע בהומור, וכינו אותו "אפוקליפסת הדיונונים של 2026". הם הוסיפו כי מדובר באירוע שגרם לכך ש"אזהרת 'זהירות, כביש חלק' נראית כמו בדיחה".

ארה"בתאונת דרכיםרוד איילנד

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