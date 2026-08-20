בשורת האחדות שהגיעה הבוקר מצמרת ההנהגה הרוחנית והפוליטית של ש"ס - מהווה מכה אנושה לתנועת אח"י של הגאון חיד"א אברג'יל - שבנתה על הפיצול בש"ס שהיה עשוי להוליד תמיכה שקטה במפלגה שצמחה בדרום.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים, הפרשנויות והמשמעויות.

ארדן עולה למתקפה

פרטים חדשים על המפץ הגדול ביהדות התורה | מעייריב איצלה כץ | 19.08.26 22

בריאיון בלעדי, טעון וחסר מעצורים שהעניק לאחרונה יו"ר 'מפלגת האחדות', השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן, לישי כהן באולפן 'כיכר השבת', ארדן שם סוף לשמועות ולגל ההכפשות והטענות הקשות שלפיהן הפך ל"אנטי-חרדי" בעקבות החיבור הפוליטי עם ח"כ יולי אדלשטיין.

כל הפרטים והציטוטים הנרחבים - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם. צפו.

בעל הדעה

דרמה של ממש מתחוללת בימים אלו בישיבת בית מתתיהו - מישיבות הדגל של המגזר הליטאי. לצוות מעייריב נודע כי ארגון 'דרשו' המממן מילגות לבחורים העומדים במבחינים במגוון תחומים - משינון דפי גמרא ועד הלכה, החליט להפסיק את התקצוב המיועד עבור הישיבה.

בישיבה טוענית כי הסיבה לכך היא חילוקי דעות באשר לסידור אירוע סיום הזמן בסוף זמן קיץ, אולם בצמרת הארגון שוללים את הטענות שנפוצו. לדבריהם - נשיא הארגון ורה"י נפגשו במשך שעה ארוכה במעונו הפרטי של רה"י לשיחה שהוגדרה כ"לבבית".

כך או כך - ב'בית מתתיהו' עדכנו את תלמידי הישיבה על המנשך תכנית החזרות והשינון - במימון עצמאי שהושג על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

כאוהל הנמתח בחדר האוכל

מאחורי הקלעים של עולם הישיבות מתחולל השנה משבר לוגיסטי חסר תקדים. כפי שנחשף בפרסומים בלעדיים של אתר 'בבלי', גל הרישום המבורך והעצום של בני הישיבות הוביל למצוקת מקום חריפה ששברה כל שיא אפשרי, והפכה את פתיחת הזמן למסע ניווט הישר לתוך כאוס דיור מרתק.

ישיבת 'שערי שמועות' בבית חלקיה רשמה הישג אדיר בעונת הרישום האחרונה עם גידול דרמטי במספר תלמידי שיעור א' שדרכו לראשונה בהיכל הישיבה הגדולה. אלא שההצלחה הזו הגיעה עם תג מחיר צפוף במיוחד: מצוקת המקום בפנימיות הגיעה לשיא, והנהלת הישיבה נדרשה לפתרון יצירתי במיוחד.

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שלהבות אש קודש

הלב של חסידי ויז'ניץ פעם אמש בעוצמות שלא רואים בכל יום. אלפי חסידים, שהתכנסו מכל קצוות הארץ, גדשו את היכל השמחות לרגל שמחת נישואי נכד האדמו"ר, הבחור החשוב, בן לחתנו הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר. כל הפרטים והתיעודים המרהיבים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו.

פרסום ראשון

ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ' יערוך הערב, ליל שישי עצרת תפילה ומחאה בגבעת הישיבה, חמשה ימים לאחר הפסיקה הדרמטית של בית המשפט בתל אביב שאשרר את פסק חשין הקובע כי על הישיבה להתפנות מהגבעה יומיים לפני שמחת תורה.

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