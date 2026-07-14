ישי כהן הוא פרשן פוליטי וצבאי בכיר באתר החדשות כיכר השבת, המתמחה בריאיונות מעמיקים עם דמויות מפתח במערכת הפוליטית והביטחונית הישראלית. כהן מוביל סדרת ריאיונות מקיפים עם חברי כנסת, שרים, ראשי סיעות ומפקדים בכירים בצה"ל, תוך התמקדות בנושאים הבוערים ביותר בזירה הציבורית הישראלית. פעילותו העיתונאית כוללת גם סיקור שטח מזירות הלחימה, כולל סיורים בלעדיים בעומק סוריה ובחאן יונס במהלך מבצע חרבות ברזל.

בתקופה האחרונה, כהן מוביל את הסיקור העיתונאי של משבר חוק הגיוס והמתיחות בין המגזר החרדי למערכת הביטחונית. בריאיונות שערך עם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, יו"ר יהדות התורה ח"כ אורי מקלב, ויו"ר שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש, חשף כהן את עומק המשבר והמתיחות הפוליטית סביב סוגיית גיוס חרדים. הריאיון עם גפני, בו הכריז על "גט כריתות לציונות הדתית", עורר סערה במערכת הפוליטית והוביל לתגובות חריפות מצד שרים וחברי כנסת.

כהן מתמחה בריאיונות עומק עם דמויות מרכזיות בקואליציה ובאופוזיציה כאחד. בין המרואיינים שלו: אריה דרעי מש"ס, השר זאב אלקין, ח"כ איתמר בן גביר, ח"כ שמחה רוטמן, נשיא המדינה יצחק הרצוג והרב שלמה בניזרי. הריאיונות מתאפיינים בשאלות ישירות וחודרות, תוך מתן במה למרואיינים להציג את עמדותיהם באריכות ובפירוט.

במישור הביטחוני, כהן מתלווה ללוחמים ומפקדים בשטח ומספק סיקור ייחודי מזירות הלחימה. בסיור בלעדי שערך בסוריה עם מפקדי גדוד 134, תיעד כהן לראשונה זה 50 שנה את פעילות צה"ל בעומק השטח הסורי. בחאן יונס, ליווה את לוחמי גדוד נחשון בזמן אמת במהלך קרבות מול מחבלי חמאס, תוך שיחות עם מפקדים על הקרבות המתמשכים.

פעילותו של כהן כוללת גם סיקור של נושאים דתיים והלכתיים, כמו שו"ת מיוחד עם הגאון הרב אופיר מלכא לקראת ערב פסח שחל בשבת, וסיקור של סערות בעולם הרבנות כמו פרשת גלימת הראשון לציון. הוא מתייחס גם לנושאים חברתיים כמו ההפרדה המגדרית ברחוב שלמה המלך בבני ברק ומחדל השחיטה שהוביל לעתירה לבג"ץ.

בריאיונותיו, כהן מצליח לחלץ מהמרואיינים הצהרות חדשותיות משמעותיות. ח"כ יעקב אשר הציב בריאיון עמו סעד זמנים ברור להעברת חוק הגיוס, ח"כ פרוש התריע על "מלחמת אחים" והכריז על "מאבק אימים", וח"כ יצחק קרויזר דרש להעמיד את ראש השב"כ רונן בר לדין. הריאיונות משמשים במקרים רבים כבמה להכרזות פוליטיות משמעותיות ולהצבת קווים אדומים.

כהן מתמקד במתן במה לקולות מהמגזר החרדי והדתי לאומי, תוך שמירה על איזון עיתונאי ומתן אפשרות לכל הצדדים להשמיע את עמדותיהם. הריאיונות שלו מאופיינים באורך יוצא דופן, המאפשר התייחסות מקיפה לנושאים מורכבים ומעמיקה את ההבנה של הקוראים בסוגיות הבוערות. פעילותו העיתונאית הופכת אותו לדמות מרכזית בסיקור הפוליטי והביטחוני בתקשורת החרדית.