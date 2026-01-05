הדיון השני בעתירות נגד סגירת גל"צ הפך לעימות חריף בין השופטים לנציג המדינה • ברק-ארז: "עצם העובדה שמשהו לא צריך אותו מלכתחילה לא אומר שאפשר לקיים אותו באופן פגום" | היועמ"שית תומכת בטענות לפגמים קשים בוועדה (חוק ומשפט)
העימות סביב עתיד התחנה הצבאית גולש לאלימות גרפיטי: אלמונים ריססו הלילה מסרי שטנה נגד המערכת המשפטית ועובדי התחנה מחוץ לאולפנים ביפו | בזמן שצו הביניים של בג"ץ מקפיא את החלטת הממשלה לסגור את התחנה, עובדי גל"צ תוקפים: "תוצר מסוכן של הסתה" (בארץ, צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש תגובה חריפה לבג"ץ נגד ועד עובדי גל"צ, בטענה לניסיון הטעיה מכוון | כ"ץ מאשים את עיתונאי התחנה בהגשת תצהירים כוזבים וטוען: "הם שכחו את חובתם המקצועית לבירור העובדות" (פוליטי, משפט)
עובדי גלי צה"ל טענו כי קיבלו עשרות מגישים המשמשים יועצים קיבלו הודעה שהעסקתם תוקפא כבר משבוע הבא | במשרד הביטחון מכחישים: "תהליך הארכת ההזמנות בעיצומו, החוזים יוארכו עד מועד סגירת התחנה" (בארץ, תקשורת)
הממשלה אישרה היום בישיבתה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגירת גלי צה"ל | בעקבות ההחלטה, שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כלל המיונים לתחנה, ולהתחיל בשיבוץ החיילים המשרתים ביחידה ביחידות צה"ל השונות | ארגון העיתונאים הודיע כי יעתור לבג"ץ נגד החלטת הממשלה, עתירה אחת כבר הוגשה (חדשות)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
אחרי שנשיא המדינה הרצוג יצא נגד סגירת 'גלי צה"ל' בסביבת שר הביטחון הגיבו בחריפות: "אם הנשיא חובב תחנות רדיו, שיקים לו אחת בבית הנשיא, הממשלה היא זו שתקבע" | שר הביטחון אף יצא בהודעה נוספת ברקע ההד התקשורתי סביב גל"צ: "שקלתי את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי - אין דרך חזרה" (חדשות)
שר הביטחון כ"ץ הודיע הבוקר כי החליט לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל | סיום שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026 | השר כ"ץ: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי" (פוליטי)
כחודשיים לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על הקמת ועדה מייעצת שתבחן מחדש את פעילותה ומעמדה של תחנת גלי צה"ל, השר כ"ץ חתם הבוקר על כתבי המינוי להקמת הוועדה | בראש הוועדה יעמוד האלוף (במיל') יפתח רון-טל, לצד אלעד מלכא, ד"ר דליה זליקוביץ, יונתן בן חמו ושרה העצני-כהן | הוועדה תגיש את המלצותיה בתוך 50 יום (תקשורת)
בזמן שמדברים על פירוקה של הממשלה, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע היום, כי החליט להקים ועדה מייעצת לבחינת פעילות תחנת גלי צה"ל: "אין ספק כי נדרש שינוי מקיף ומשמעותי ובכוונתי לבצע אותו לאחר קבלת המלצות הוועדה", הסביר (ברנז'ה)
ברקע הסערה בעקבות דבריו של סגן הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כי ישראל "הורגת תינוקות כתחביב", הערב (חמישי) שלחו עשרות קצינים ולוחמים בצה"ל מכתב חריף למפקד גלי צה"ל טל לב-רם בדרישה להפסיק מיידית את ראיונותיו של יאיר גולן בתחנה הצבאית (תקשורת, צבא)