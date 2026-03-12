שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו הורה שלא לפתוח את שנת הלימודים בכיתות ט' בסמינרים בירושלים, וזאת "בעקבות מצבן של בנות רבות, מכלל החוגים והמגזרים, שלא התקבלו לסמינרים" | ועדת הרבנים הורתה להגדיל את הכיתות לחמישים תלמידות | שר החינוך: "האפליה הגזענית והבזויה הזו תסתיים" (חדשות חרדים)
חה"כ אורי מקלב השתתף בטקס פתיחת שנת הלימודים בבית הספר "נתיבות משה" ברחובות. ראש העיר מתן דיל העניק לו אות הוקרה על פועלו למען העיר. במסגרת הביקור התקיימה ישיבת עבודה מקצועית שדנה בהרחבת כיתות, חיזוק החינוך הבלתי-פורמלי ומתן מענה חברתי-ערכי לתלמידים (חרדים)
לאחר שנתיים של מלחמה בלתי פוסקת ואיום הטילים מלבנון, שנת הלימודים החדשה תיפתח הבוקר ביישובי הצפון, כאשר הדבר מהווה שלב נוסף בשיקום הצפון והחזרתו לחיים | מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא אמר כי "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת" (בארץ, צבא)