בשל הנחיות פיקוד העורף והמתקפה מאיראן, בוטלו שיעורי התורה המרכזיים בירושלים • לראשונה זה זמן רב, בוטל השיעור המיתולוגי של הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת 'היזדים' • גם שיעורו של הראשל"צ הגר"ד יוסף בבית הכנסת 'יחווה דעת' יימסר ללא קהל • כל הפרטים על השידורים החיים ממעונות הקודש (חרדים)
אחרי שנעדר כשבועיים ממסירת השיעור: ראש הישיבה הגר"מ מאזוז התייחס באופן מפתיע בשיעור השבועי למצבו הבריאותי ואמר: "לפני חמשים שנה כאשר נפלתי מקומה שלישית, מי האמין שאני אחיה עוד חמשים שנה? אבל הייתה לי אמונה שיקרה לי נס. אדם שהוא מאמין, הקב"ה אומר לו: אתה מאמין בי? אני שומר אותך. אבל אני עם ייסורים. ייסורים, ועוד איך ייסורים. ועם כל הייסורים, אני בא ונותן את השיעור פעם בשבוע" | צפו (חדשות חרדים)