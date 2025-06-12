החרדים נבגדים שוב ושוב - ונתניהו חוגג כל הדרך אל הקלפי | הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש - שתשפיע ישירות על האברכים | מנכ"ל משרד הפנים לא עושה הנחות: מסרב לעיריית רמת השרון לחלל שבת | האדמו"ר הירושלמי בביקור בת"ת הבני ברקי: "הכוח שלכם שובר עולמות" | נחת בבוקר ומסר שיעור בצהריים: המסירות של רה"י הגר"ב שרייבר שהדהים את עולם התורה (מעייריב)
מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)
שר התקשורת שלמה קרעי הציג בשבוע שעבר רפורמה נרחבת בשידורי התקשורת, אלא שמבדיקה קצרה עולה כי רפורמת השידורים עלולה להביא לחילולי שבת נרחבים ביותר | רבני ערים ושכונות בפריפריה מחו על צעדי השר קרעי, בטענה כי היא עלולה להוביל לפריצת חומת קדושת השבת | חכי"ם החרדים העדיפו לשמור על שתיקה מביכה (חרדים, פוליטי)
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים יצאו במכתב חריף נגד חילולי השבת במתחם 'ביג' בגלילות, וקראו שלא להיכנס למקום ולשאר חנויות הרשת בעקבות ביזיון השבת | לאחר שבהנהלת 'ביג' מסרו בתגובתם על החרדים כי "עדיף שתתגייסו", ח"כ משה גפני העביר מסר חריף: "מי שהלך ככה, עם הודעות כאלה נגד הציבור החרדי, הוא בסוף פושט את הרגל" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)