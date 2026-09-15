בשורה משמחת הגיעה ביום שלישי מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם: ההליך הרפואי להשתלת קוצב לב לאדמו"ר מויז'ניץ הסתיים בסייעתא דשמיא בהצלחה רבה.

את ההשתלה ביצע פרופ' דוד לוריא, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב וקוצבים במרכז הרפואי. ההליך בוצע כמתוכנן בשעות הבוקר, לאחר שביום שני בערב התפרסם כי האדמו"ר שליט"א צפוי לעבור את הטיפול הרפואי.

על פי הנמסר מבית החולים, האדמו"ר צפוי להישאר להשגחה ולמעקב רפואי על ידי הצוותים הרפואיים.

בהמשך, כך נמסר, האדמו"ר צפוי לעבור לשהות למנוחה במושב אורה הסמוך לירושלים, ולחזור למעונו בקריית ויז'ניץ בבני ברק לקראת יום הכיפורים.

בשעה שבה נערך ההליך הרפואי, התכנסו רבבות חסידים בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ בארץ ובחו"ל להעתיר לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר. התפילות נערכו באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבני ברק, בסמוך לכותל המערבי, באתרא קדישא מירון, וכן קבוצת חסידים שהמריאה במיוחד לציון הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע בפולין להעתיר בתפילה מיוחדת.

לפני הטיפול הרפואי, פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה את שמחת אירוסי נכדתו, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר , אב"ד ויז'ניץ אלעד. במהלך השמחה נרשמו רגעים מרגשים כאשר הרבי עודד את השירה בעוז, ובפרט בשירת הניגון 'ת'מיד 'ש'טענדיג פ'ריילעך ז'יין' – ראשי תיבות שהתאים הרבי באופן מיוחד לשנת תשפ"ז.

בחסידות ממשיכים לקרוא לכלל ישראל להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.