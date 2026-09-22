מפלגת עוצמה יהודית פרסמה את רשימת הדרישות המרכזיות שלה לקראת הרכבת הממשלה הבאה, הכוללת מהלכים נרחבים בתחומי הביטחון והמשפט.

יו"ר המפלגה, השר איתמר בן גביר, הודיע כי לאחר הבחירות ידרוש לקבל את תיק הביטחון בממשלה הבאה. במקביל, ח"כ טלי גוטליב מיועדת לתפקיד שרת המשפטים במסגרת הדרישות הקואליציוניות של הסיעה.

התוכנית הביטחונית שמציג בן גביר מתמקדת בשינוי התפיסה הביטחונית הכוללת. בין היתר, היא כוללת עידוד הגירה מרצון של תושבים מרצועת עזה ומאזורי יהודה ושומרון, לצד ביטול מוחלט של מדיניות ההכלה הביטחונית והמדינית. במסגרת זו נדרש גם פירוק מוחלט של רשות הטרור הפלסטינית מנשקה ומעצר בכירים התומכים בפעילות טרור.

עוד כוללת התוכנית שינוי יסודי של נהלי הפתיחה באש, במטרה להעניק גיבוי מלא לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון בשטח. לצד זאת מוצעים צעדים כלכליים וחברתיים לטובת המשרתים, ובהם העלאת שכר חיילי הסדיר והענקת קרקע חינם ללוחמים משוחררים.

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המצע הביטחוני מציע גם לבטל את הקוד האתי שניסח אסא כשר, ולפתוח את היחידות המובחרות בצבא, ובהן יחידת המודיעין 8200, בפני כלל חלקי האוכלוסייה ללא יוצא מן הכלל.

בתחום המשפטי, תוכניתה של ח"כ גוטליב מציבה בראש סדר העדיפויות את פיטוריה המיידיים של היועצת המשפטית לממשלה כצעד ראשון עם כינון הממשלה הבאה. נוסף על כך, מינוי שופטים לבית המשפט העליון יעבור שינוי מבני ויחייב הליך שימוע ציבורי בוועדת החוקה של הכנסת, יחד עם אישור המועמדים ברוב של שני שלישים מחברי הוועדה.

התוכנית המשפטית שואפת להחזיר את בג"ץ לייעודו המקורי באמצעות החלת מבחן קפדני לזכות העמידה והגדרת נושאים שאינם שפיטים כדבר שבחוק. לצד זאת מוצע ביטול מוחלט של הקורס למיון מועמדים המשמש לטענתם ככלי סינון של החונטה המשפטית.

בתחום האכיפה, מוצעת רפורמה רחבה לטיפול מחמיר בארגוני פשיעה ומחבלים באמצעות החמרה משמעותית של הענישה ויצירת הרתעה. כן מוצע לבטל את הנוהל של פרקליט המדינה המונע פתיחה עצמאית של חקירות פליליות בעבירות הסתה, מרדה וקריאה לאי ציות ללא אישור מוקדם מהפרקליטות.